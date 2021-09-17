Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана

Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, сообщает ТАСС.

17 сентября президент выступил в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Комментируя ситуацию в Афганистане, Путин отметил, что сейчас ШОС должна провести согласованную политику касательно напряжённого положения в стране. Эта ситуация, по мнению Путина, обострилась после поспешного вывода из Афганистана войск США и их союзников. Такой вывод президент сравнил с бегством.

Путин призвал задействовать потенциал ШОС для содействия мирному процессу в Афганистане. Организация должна блокировать угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма.

"Смена власти [в Афганистане] прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы [движение "Талибан" запрещено в РФ] контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана. Следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", – прокомментировал глава российского государства.