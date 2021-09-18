Единственная пожарная бригада в алтайском селе не смогла потушить горящий дом

17 сентября в селе Новомоношкино Заринского района сгорел дом. Прибывшая на место пожарная бригада не смогла справиться со стихией, сообщает Telegram-канал "В Курсе 22".

Первые 10 минут пожара люди пытались тушить огонь своими силами.

"Больше всего в этой ситуации меня разозлило, что пожарная машина уехала, когда закончилась вода. А её не хватило даже на часть крыши! Огонь в это время уничтожал дом", – жалуется очевидец.

По словам жителей села, они пытались узнать у пожарных, почему те ехали так долго и почему в деревне только одна пожарная машина. Бригада ответила, что других работников сократили.

"Как так? Почему люди, оставшиеся в беде, не могут положиться на помощь?" – возмущается житель села.