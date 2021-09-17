Наблюдатели в Алтайском крае не обнаружили никаких нарушений в ходе первого дня голосования, 17 сентября, на выборах в Госдуму и АКЗС. Об этом amic.ru рассказал член Общественной палаты региона, которая и проводит мониторинг избирательного процесса, Руслан Демаков. По его словам, ранее появившиеся в соцсетях утверждения о допущенных на отдельных участках нарушениях не соответствуют истине.

Как заявил Демаков, представители ряда партий и кандидаты интерпретируют информацию в нужном для себя ключе. "Например, заявление о больших очередях и скоплении народа в первые часы работы УИКов. Да, это было. Но тут никто никого не заставлял. Люди сами выбирают пятницу, чтобы освободить выходные для домашних дел, у кого-то график дежурств выпадает на субботу и воскресенье, кто-то сам отпросился у работодателя, и ему пошли навстречу", – объяснил выборный "ажиотаж" общественник.

Член ОПАК подчеркнул, что большое число избирателей в первые часы проголосовали не только в городах, но и в сельской местности. Это связано с тем, что люди задействованы на полевых работах, уборке урожая, и такой трёхдневный график для них – прекрасная возможность исполнить свой конституционный долг, а затем вернуться к трудовым обязанностям. К тому же многие не хотят тратить свой последний выходной – воскресенье – на что-то ещё, кроме домашних дел, констатировал Руслан Демаков.

Напомним, в Алтайском крае с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.