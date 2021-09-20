Алтайский региональный ИТ-форум открыл регистрацию очного присутствия

Алтайский региональный ИТ-форум, который пройдёт с 5 по 8 октября 2021 года, начинает регистрацию гостей. На мероприятии готовы принять до 250 человек. При этом каждый участник сможет выбрать секцию, которую планирует посетить, а также поучаствовать в дискуссии со спикерами, выступающими как очно, так и онлайн.

Например, в рамках ИТ-форума состоится совещание Совета торговой промышленной палаты РФ. Речь пойдёт о BIM-технологиях. BIM-проектирование – создание трёхмерной модели, связанной с информационной базой данных. Программа хранит все данные о строительстве объекта и может дополняться информацией на любой стадии реализации. В одном проекте возможно объединить всеобъемлющие данные по архитектуре, дизайну, инженерным, экономическим решениям, что в комплексе позволяет избежать ошибок, увеличить окупаемость и эффективность проекта.

На секции, посвящённой стратегии импортозамещения, будут говорить о результатах развития программы импортозамещения в 2020 году и основных трудностях, с которыми пришлось столкнуться при переходе государственных ведомств и компаний на отечественные технологии. Представители различных отраслей экономики дадут оценку эффективности проектов внедрения российских ИТ и обсудят перспективы проектов по импортозамещению в 2021 году в соответствии с новыми требованиями рынка.

В рамках форума обсудят требования государства к организации защиты информации на предприятии. Дискуссия состоится в секции, посвящённой информационной безопасности. Также эксперты затронут тему особенностей исполнения федерального законодательства в сфере информационной безопасности в век цифровой экономики и инновационные решения для защиты данных.

В секции "Организация инженерной и ИТ-инфраструктуры" эксперты расскажут, как можно освободить ИТ-отдел от рутинных задач по настройке сети, отнимающих много времени, и сосредоточиться на необходимых для бизнеса инновациях. Спикеры обсудят тенденции развития ИТ, новинки в области систем хранения данных, а также поделятся практическими кейсами использования искусственного интеллекта. О том, как выглядит ИТ-архитектура новой реальности и на какие решения она будет опираться, можно узнать на ИТ-форуме.

Организаторы приглашают принять участие в форуме все компании и всех экспертов, которые готовы задавать вопросы, а также делиться опытом реализации успешных проектов.

Участие в мероприятии, как и прежде, бесплатное, по предварительной регистрации. Следите за обновлениями и новостями через телеграм -канал .

Справка:

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).