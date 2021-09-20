"Дошли до ручки". Почему строители Алтая готовятся к банкротству, несмотря на госдоплаты

Принятая в Алтайском крае схема пересчёта госконтрактов после резкого подорожания материалов не спасёт строительные компании от банкротства. По мнению экспертов, она несовершенна и вызывает много вопросов. Ещё с марта 2021 года застройщики просили увеличить финансирование по госконтрактам. Наконец, соответствующее постановление приняли. Однако оказалось, что рассчитывать на дополнительные средства могут далеко не все. Например, подрядчики не получат компенсации за уже выполненные работы. В ситуации разбирался amic.ru.
Уйти в минус
Строители Алтайского края, которые из-за колоссального роста цен в 2021 году несли убытки на госстройках, сейчас и рады, и огорчены одновременно. 9 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление № 333 "О мерах, обеспечивающих возможность увеличения цены контрактов по строительству". Долгожданный для строителей документ регламентирует, каким компаниям региона положены доплаты. Однако алтайские подрядчики уверены, что от массового банкротства предложенные меры не спасут.
"Документ решает проблемы лишь частично: алгоритм пересчёта предполагает компенсацию удорожания материалов и строительства только на объёмы работ, которые не выполнены. К сожалению, произведённые объёмы никто не компенсирует, их нам "прощают". То, что мы не сделали, то и будет пересчитано", – отмечает в разговоре с корреспондентом amic.ru руководитель компании "Отделстрой" (г. Бийск) Павел Пеледов.
Из постановления № 333:
При исполнении госконтрактов по строительству и ремонту, финансирование которых осуществляется с участием средств краевого бюджета в соответствии с 44-ФЗ, допускается изменение цены контракта при соблюдении следующих условий:
– изменения не приводят к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%;
– физические объёмы работ, конструктивные, организационно-технологические решения, предусмотренные проектной документацией, не меняются;
– при цене контракта более 100 млн рублей необходима повторная госэкспертиза;
– при цене контракта от 30 млн до 100 млн рублей требуется повторная проверка сметной стоимости работ;
– контракт должен быть заключён до 01.07.2021 на срок не менее одного года.
Если компания заключила контракт на возведение объекта в прошлом году и уже построила его на 80% (на дату подписания краевого постановления), то сумму доплаты будут рассчитывать с учётом оставшихся 20% невыполненных работ, поясняет исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.
"Если компания ещё не приступала к строительству или выполнила маленький объём работ, то увеличение суммы контракта спасает организацию. Но если, например, школа стоит 200 млн рублей, а на 100 млн рублей подрядчик уже провёл работы, это означает неминуемое банкротство: суммы компенсации не хватит, чтобы покрыть все расходы", – говорит Ширшов.
Компания "Отделстрой" как раз оказалась в такой ситуации: подрядчик уже наполовину возвёл школу в селе Заводском Троицкого района и готовится считать убытки, говорит Павел Пеледов.
"Объект, который мы строим, выполнен на 50% (по информации регионального Минстроя – даже на 55%). Мы оценили, что его стоимость выросла на 29,5%. Но так как нам пересчитают контракт только за невыполненные объёмы – за 50% – то, по нашей оценке, общее увеличение стоимости будет в районе 15%. Стандартная рентабельность на подобных объектах составляет 10-13%. Если бы нам компенсировали все 30%, то в лучшем случае мы бы заработали 10%. Но так как нам вернут 15%, то мы уходим в минус, даже не в ноль", – отмечает Пеледов.
Цена контракта на возведение школы в Заводском составляет 242 млн рублей.
По оценкам "Отделстроя", из-за роста цен на материалы строительство объекта выросло на 29,5%, то есть до 315 млн рублей.
121 млн рублей (50%) компания уже израсходовала на работы.
Сумму оставшихся 50% работ (121 млн рублей) компании пересчитают и увеличат максимум на 30%, то есть до 157,3 млн рублей.
В результате общая стоимость возведения школы составит 278,3 млн рублей (потраченные 121 млн + пересчитанные 157,3 млн рублей). Это на 36,7 млн рублей меньше, чем реальная цена объекта (315 млн рублей). Получается, что компания уйдёт в минус почти на 36,7 млн рублей (315 млн – 278,3 млн).
Теперь алтайские подрядчики, не получив должной помощи от региональных властей, рассчитывают на федеральный Минстрой. Ведомство уже заявило, что планирует пересмотреть механизм пересчёта контрактов и учесть выполненные компаниями работы. Однако все планируемые изменения нужно принимать "срочно и оперативно", считает Павел Пеледов.
"Все строители, которые возводят объекты, дошли до ручки, выжаты как лимоны. Деньги и кредиты истрачены, а нам надо продолжать работы, исполнять обязательства. Из-за этого и упали темпы строительства: мы не можем там полноценно работать, мы находимся в финансовом дефиците. Если нам пересмотрят полностью объект, в том числе и по выполненным работам, это выправит ситуацию", – говорит строитель.
А деньги-то где?
Компании опасаются, что регион и вовсе может не найти средства, чтобы пересчитать контракты всем подрядчикам. В краевом постановлении сказано, что эта обязанность ложится на органы местного самоуправления. Однако далеко не у всех районов края есть десятки миллионов, чтобы доплатить строительным фирмам.
Из постановления № 333:
Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта.
"Вот я прихожу к главе любого района края и говорю: "Стоимость строительства больницы выросла". Наши бедные районы даже на хорошую шариковую ручку деньги не находят. Может быть, конечно, не всё категорично. Но пока мы не понимаем, как это будут решать", – говорит Вячеслав Ширшов.
Многие компании региона работают сегодня в рамках краевой адресной инвестиционной программы, которая предполагает строительство, реконструкцию и ремонт соцобъектов. Объём финансирования (формируется из федеральной, региональной и местной казны) утверждён ещё в конце 2020 года. Чтобы пересчитать контракты и доплатить всем подрядчикам, нужно увеличивать и бюджет программы, отмечает Вячеслав Ширшов. Пойдут ли краевые власти на этот шаг – большой вопрос.
"Вот, например, заключён контракт на ремонт больницы на 50 млн рублей. Я предоставляю заказчику расчёты, что сумма контрактов выросла на 29,5%, на 15 млн рублей. Но где взять деньги? Этот бюджет надо перевёрстывать. Но кроме краевых программ есть ещё и федеральные. Это работа многих месяцев", – говорит Вячеслав Ширшов.
Эксперт считает: если финансирование программы увеличить не получится, то будет сокращён объём работ. Это значит, что в некоторых школах, больницах и детсадах края ремонт будет отложен.
"Ремонтируют и строят, например, 100 социальных объектов. Как только строителям увеличат суммы контрактов, получается, что пять-десять социальных объектов невозможно будет построить – не хватит финансирования. Вопросов много – ответов мало", – говорит Ширшов.
Алтайские эксперты считают, что последствия удорожания строительных материалов ещё долго будут "трясти" отрасль. По оценке Павла Пеледова, ситуация с ценообразованием может стабилизироваться лишь в середине 2022 года, однако компании почувствуют это лишь в 2023-м.
Я надеюсь, что всё нормализуется в первой половине 2022 года. Это должно произойти: страна не может остановиться. Проблема в инертности: скоро год проблеме с ростом цен на строительные материалы (впервые компании заговорили о ней осенью 2020 года), но до сих пор никто из нас не оформил и не заключил допсоглашения на увеличение цены контрактов, мы все в процессе", – говорит Павел Пеледов.
С чего всё начиналось?
Кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%.
Однако в контрактах, заключённых подрядчиками с государством ещё несколько лет назад (до роста цен), зафиксирована сумма строительства объектов, которую по закону нельзя изменить.
Чтобы выполнить обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.
Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы не удалось.
В конце июня крупнейшие краевые подрядчики ("Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест") заявили, что приостанавливают работы на соцобъектах. Соответствующие письма были отправлены в службу Единого госзаказчика. По словам некоторых фирм, убытки строителей доходят до 250 млн рублей на одном объекте.
Комментарии
А как строители, которые, как тут говорится, "дошли до ручки, выжаты как лимоны",
вообще начинают стройку объекта, не имея всего объёма необходимых стройматериалов? Неужели всё строится на "по ходу дела будем докупать"?
Но даже баню на садовом участке рискованно затевать, не имея кирпичей. А вдруг каждый кирпич подорожает вдвое? И будет стоять баня, построенная на треть?
баня из кирпича... шэдэвральное сооружение...
"Работающие на госстройках компании полгода ждали помощи от государства", а может дело все в том, что работающие на госстройках компании очень медленно выполняли работы? Бюджет все оплатит... К примеру: сколько времени строиться здание музея на пл. Октября? Лет десять? Сколько вбухано бюджетных денег..? Кто за все это понес наказание...?
Вот вам и ответ...
Виктор умница. Респект!
А как строители, которые, как тут говорится, "дошли до ручки, выжаты как лимоны",
вообще начинают стройку объекта, не имея всего объёма необходимых стройматериалов? Неужели всё строится на "по ходу дела будем докупать"?
Витенька, т.е. строители должны иметь свое поле со стройматериалами? Представь каким должен быть тогда склад того же селфа.
Поля стройматериалов иметь не надо.
Но у нормального строителя на момент начала стройки должны все материалы быть законтрактованы, а еще лучше оплачены.
Только неумный человек будет потом бегать и искать то, что понадобилось в процессе стройки.
Только неумный человек будет потом бегать и искать то, что понадобилось в процессе стройки.
попробуй сходи купи кирпич с отсрочкой поставки полгода, умный ты наш
Витенька, т.е. строители должны иметь свое поле со стройматериалами? Представь каким должен быть тогда склад того же селфа.
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Лучше свой заводик по производству всего и вся. Бг..
Строительство всегда относили к высоковенчурным инвестициям. У нас это единственная отрасль которая прибыли имеет под 200%, когда цены не растут галопом.
Но когда ждут подачку от государства, дружно в один голос поют что фффсссеее плохо....как автобусники...
20.09.2021 08:26
- гость -
Поля стройматериалов иметь не надо.
Но у нормального строителя на момент начала стройки должны все материалы быть законтрактованы, а еще лучше оплачены.
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Ты дурак. У тебя тендер прошел весной, договор заключили летом, деньги получил осенью. За полгода цены поднялись на 50%.
20.09.2021 08:36
- гость -
Высший пилотаж — это даже имея собственный заводик, всё равно потребовать доплатить
Бедолаги блин. Как будто исключительно сидят на соцобъектах.... По миру не пойдут, на других объектах заработают.
А почему только работающие на госстройках компании "дошли до ручки"???
Получается, те кто обеспечен работой и деньгами оказались в промоте, а фирмы, которые работают на "себя", т.е. "как потопал, так и полопал" смогли выжить и не верещат, что им кто то и что то должен!
Странно получается...
И вновь продолжается сос, отсоса бюджета не лень! И будет стоять недострой, как флагман сосущих бюджет! Неимущим застройщикам , хапающим тендера посвящается. А зачем вы лезли в тендера , не имея средств возвести обьект? На кредиты надеялись что ль ? Хватит ныть! А за недострой на пл. Октября уже уголовный спрос учредителю пора применять!
Хосспаде... Да что вы блин такое тут несёте... Высоковенчурные инвестиции (не иначе сразу коллайдер строите без проекта), законтрактованные материалы. Я надеюсь в таком случае вы в строке и работаете, раз там все так прекрасно. Баню построить... Я думаю тут у нас строймагнаты мирового уровня наклевываются. Не ходите лучше в стройку, в управление запасами с такими мыслями вы не сможете, потом придется от кредиторов бегать. Вы когда машину покупаете, тоже эксплуатационные материалы и запасные части покупаете (контрактуете календарным планом) на ожидаемый срок эксплуатации? Пример грубый, но около того. Про контракты по 44-фз - там свои проблемы. Документация часто не качественная, хорошо если есть проект, но и он при при исполнении двигаться может начать. А ещё заказчик может захотеть изменить применяемые материалы лол.
20.09.2021 08:38 - гость -
У тебя тендер прошел весной, договор заключили летом, деньги получил осенью. За полгода цены поднялись на 50%.
Всё просто - подписали контракт, тут же оплатили материалы. Мы так работаем. А если цены подскочило и ты прозевал, то это коммерческие риски. Если товар подешевел, ты же не возвращаешь деньги?
Сколько умников.А расскажите, как ваши фирмы работают?Или вы так мимо ямы проходили и кто о чем думал и говорили.Я работал электриком кабельщиком,в траншеи делаем муфту на кабеле,а люди проходящие,о телефоне,воде,канальи и тд.Так-же и сдесь,все такие ууууумные!!!
Из таких ситуаций не помешало бы извлекать уроки на будущее. Например, можно не заключать новые договоры с теми, кто требовал доплат по предыдущим. Ведь при следующем подорожании они снова потребуют доплат
Вангую что львиный кусок компенсаций уйдет Селфу Шонии.
Остальные не вписались в рыночек
Всё просто - подписали контракт, тут же оплатили материалы.
Если ты такой умный, то почему такой бедный? Тебе, алешеньке, объясняют, что если ты оплатишь материал, то его тебе тут же отгрузят - никто держать год под тебя его не будет.
Например, можно не заключать новые договоры с теми, кто требовал доплат по предыдущим. Ведь при следующем подорожании они снова потребуют доплат
Витя, стройка - это не твое, кирпичный ты банщик
Строители и сельхозпроизводители - это вечно скулящие, умело размазывающие по щекам слёзы и сопли хитропопы. Им попричитать о тяжёлой доле, как воды попить. Своё эти ребята, из горла потребителя вырвут по любому. На крайний случай обанкротятся, умело попрятав ранее полученные проплаты.
20.09.2021 10:27
Кетцалькоатль
пионерка ты сменила имя?
20.09.2021 10:42
гость
Муфту можно делать тоже по разному. Можно за один день раскопать, поставить муфту и закопать. Можно: раскопать, дня три-четыре ходить в носу ковыряться, два - три дня обсуждать параметры муфты, день муфту делать и дня четыре траншею закапывать!
20.09.2021 11:06
Сибиряк
Ну сейчас копирайтеры, улюлюкая, разъяснят, что рассуждать о доплатах могут только те, кто задействован в строительстве.
Примеры — в комментариях ниже, которые будут появляться в течение дня
20.09.2021 10:27
Кетцалькоатль
Хосспаде... Да что вы блин такое тут несёте... Высоковенчурные инвестиции
обучайся грамотке лапуля, господь тебе в этом не поможет
Документация часто не качественная, хорошо если есть проект, но и он при при исполнении двигаться может начать. А ещё заказчик может захотеть изменить применяемые материалы
Вот как раз наоборот, это подрядчик постоянно меняет
шило на мылоприменяемые материалы, аргументируя тем, что "вот именно того, что заложено проектом, нет в продаже". И проекты зачастую для него неправильные потому что "а мы предлагаем сделать так, как мы умеем, а так как вы показали, мы не можем".
И проекты зачастую для него неправильные потому что "а мы предлагаем сделать так, как мы умеем, а так как вы показали, мы не можем".
Ну на самом деле, очень часто проектная документация выглядит вырвиглаз, даже у некоторых громких бюро.