"Дошли до ручки". Почему строители Алтая готовятся к банкротству, несмотря на госдоплаты

Принятая в Алтайском крае схема пересчёта госконтрактов после резкого подорожания материалов не спасёт строительные компании от банкротства. По мнению экспертов, она несовершенна и вызывает много вопросов. Ещё с марта 2021 года застройщики просили увеличить финансирование по госконтрактам. Наконец, соответствующее постановление приняли. Однако оказалось, что рассчитывать на дополнительные средства могут далеко не все. Например, подрядчики не получат компенсации за уже выполненные работы. В ситуации разбирался amic.ru.

Уйти в минус

Строители Алтайского края, которые из-за колоссального роста цен в 2021 году несли убытки на госстройках, сейчас и рады, и огорчены одновременно. 9 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление № 333 "О мерах, обеспечивающих возможность увеличения цены контрактов по строительству". Долгожданный для строителей документ регламентирует, каким компаниям региона положены доплаты. Однако алтайские подрядчики уверены, что от массового банкротства предложенные меры не спасут.

"Документ решает проблемы лишь частично: алгоритм пересчёта предполагает компенсацию удорожания материалов и строительства только на объёмы работ, которые не выполнены. К сожалению, произведённые объёмы никто не компенсирует, их нам "прощают". То, что мы не сделали, то и будет пересчитано", – отмечает в разговоре с корреспондентом amic.ru руководитель компании "Отделстрой" (г. Бийск) Павел Пеледов.

Из постановления № 333:

При исполнении госконтрактов по строительству и ремонту, финансирование которых осуществляется с участием средств краевого бюджета в соответствии с 44-ФЗ, допускается изменение цены контракта при соблюдении следующих условий:

– изменения не приводят к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%;

– физические объёмы работ, конструктивные, организационно-технологические решения, предусмотренные проектной документацией, не меняются;

– при цене контракта более 100 млн рублей необходима повторная госэкспертиза;

– при цене контракта от 30 млн до 100 млн рублей требуется повторная проверка сметной стоимости работ;

– контракт должен быть заключён до 01.07.2021 на срок не менее одного года.

Если компания заключила контракт на возведение объекта в прошлом году и уже построила его на 80% (на дату подписания краевого постановления), то сумму доплаты будут рассчитывать с учётом оставшихся 20% невыполненных работ, поясняет ​исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

"Если компания ещё не приступала к строительству или выполнила маленький объём работ, то увеличение суммы контракта спасает организацию. Но если, например, школа стоит 200 млн рублей, а на 100 млн рублей подрядчик уже провёл работы, это означает неминуемое банкротство: суммы компенсации не хватит, чтобы покрыть все расходы", – говорит Ширшов.

Компания "Отделстрой" как раз оказалась в такой ситуации: подрядчик уже наполовину возвёл школу в селе Заводском Троицкого района и готовится считать убытки, говорит Павел Пеледов.

"Объект, который мы строим, выполнен на 50% (по информации регионального Минстроя – даже на 55%). Мы оценили, что его стоимость выросла на 29,5%. Но так как нам пересчитают контракт только за невыполненные объёмы – за 50% – то, по нашей оценке, общее увеличение стоимости будет в районе 15%. Стандартная рентабельность на подобных объектах составляет 10-13%. Если бы нам компенсировали все 30%, то в лучшем случае мы бы заработали 10%. Но так как нам вернут 15%, то мы уходим в минус, даже не в ноль", – отмечает Пеледов.

Цена контракта на возведение школы в Заводском составляет 242 млн рублей.

По оценкам "Отделстроя", из-за роста цен на материалы строительство объекта выросло на 29,5%, то есть до 315 млн рублей.

121 млн рублей (50%) компания уже израсходовала на работы.

Сумму оставшихся 50% работ (121 млн рублей) компании пересчитают и увеличат максимум на 30%, то есть до 157,3 млн рублей.

В результате общая стоимость возведения школы составит 278,3 млн рублей (потраченные 121 млн + пересчитанные 157,3 млн рублей). Это на 36,7 млн рублей меньше, чем реальная цена объекта (315 млн рублей). Получается, что компания уйдёт в минус почти на 36,7 млн рублей (315 млн – 278,3 млн).

Теперь алтайские подрядчики, не получив должной помощи от региональных властей, рассчитывают на федеральный Минстрой. Ведомство уже заявило, что планирует пересмотреть механизм пересчёта контрактов и учесть выполненные компаниями работы. Однако все планируемые изменения нужно принимать "срочно и оперативно", считает Павел Пеледов.

"Все строители, которые возводят объекты, дошли до ручки, выжаты как лимоны. Деньги и кредиты истрачены, а нам надо продолжать работы, исполнять обязательства. Из-за этого и упали темпы строительства: мы не можем там полноценно работать, мы находимся в финансовом дефиците. Если нам пересмотрят полностью объект, в том числе и по выполненным работам, это выправит ситуацию", – говорит строитель.

А деньги-то где?

Компании опасаются, что регион и вовсе может не найти средства, чтобы пересчитать контракты всем подрядчикам. В краевом постановлении сказано, что эта обязанность ложится на органы местного самоуправления. Однако далеко не у всех районов края есть десятки миллионов, чтобы доплатить строительным фирмам.

Из постановления № 333:

Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта.

"Вот я прихожу к главе любого района края и говорю: "Стоимость строительства больницы выросла". Наши бедные районы даже на хорошую шариковую ручку деньги не находят. Может быть, конечно, не всё категорично. Но пока мы не понимаем, как это будут решать", – говорит Вячеслав Ширшов.

Многие компании региона работают сегодня в рамках краевой адресной инвестиционной программы, которая предполагает строительство, реконструкцию и ремонт соцобъектов. Объём финансирования (формируется из федеральной, региональной и местной казны) утверждён ещё в конце 2020 года. Чтобы пересчитать контракты и доплатить всем подрядчикам, нужно увеличивать и бюджет программы, отмечает Вячеслав Ширшов. Пойдут ли краевые власти на этот шаг – большой вопрос.

"Вот, например, заключён контракт на ремонт больницы на 50 млн рублей. Я предоставляю заказчику расчёты, что сумма контрактов выросла на 29,5%, на 15 млн рублей. Но где взять деньги? Этот бюджет надо перевёрстывать. Но кроме краевых программ есть ещё и федеральные. Это работа многих месяцев", – говорит Вячеслав Ширшов.

Эксперт считает: если финансирование программы увеличить не получится, то будет сокращён объём работ. Это значит, что в некоторых школах, больницах и детсадах края ремонт будет отложен.

"Ремонтируют и строят, например, 100 социальных объектов. Как только строителям увеличат суммы контрактов, получается, что пять-десять социальных объектов невозможно будет построить – не хватит финансирования. Вопросов много – ответов мало", – говорит Ширшов.

Алтайские эксперты считают, что последствия удорожания строительных материалов ещё долго будут "трясти" отрасль. По оценке Павла Пеледова, ситуация с ценообразованием может стабилизироваться лишь в середине 2022 года, однако компании почувствуют это лишь в 2023-м.

Я надеюсь, что всё нормализуется в первой половине 2022 года. Это должно произойти: страна не может остановиться. Проблема в инертности: скоро год проблеме с ростом цен на строительные материалы (впервые компании заговорили о ней осенью 2020 года), но до сих пор никто из нас не оформил и не заключил допсоглашения на увеличение цены контрактов, мы все в процессе", – говорит Павел Пеледов.

С чего всё начиналось?

Кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%.

Однако в контрактах, заключённых подрядчиками с государством ещё несколько лет назад (до роста цен), зафиксирована сумма строительства объектов, которую по закону нельзя изменить.

Чтобы выполнить обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.

Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы не удалось.

В конце июня крупнейшие краевые подрядчики ("Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест") заявили, что приостанавливают работы на соцобъектах. Соответствующие письма были отправлены в службу Единого госзаказчика. По словам некоторых фирм, убытки строителей доходят до 250 млн рублей на одном объекте.