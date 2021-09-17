"Динамо-Алтай" уступил "Красноярским Рысям" на открытии ВХЛ сезона 2021/22

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проиграл "Красноярским Рысям" на льду красноярской "Платинум-Арены" в первенстве ВХЛ сезона 2021/22. Матч открытия турнира завершился победой хозяев площадки в овертайме с результатом 4:3.

При этом защитник ХК "Динамо-Алтай" Егор Стронов стал автором первой заброшенной шайбы в турнире. 22-летний игрок линии обороны барнаульцев открыл счёт на 4-й минуте точным броском от синей линии. Однако это не спасло "Динамо-Алтай" от поражения.

Помимо Стронова, в составе барнаульцев точными бросками отметились Кирилл Зиновьев и Денис Лудцев. Решающую шайбу в ворота Кирилла Волохина за 55 секунд до окончания дополнительной пятиминутки забросил форвард "Рысей" Александр Васильев. 18, 20 и 21 сентября команды ещё трижды сыграют в Красноярске.