Председатель крайизбиркома Ирина Акимова объяснила, что ажиотаж в первые часы выборов на отдельных барнаульских участках мог возникнуть в результате использования технологии "Мобильный избиратель", которая позволяет прикрепиться к удобному УИКу. Об этом Акимова рассказала в ходе пресс-конференции 17 сентября.
Одним из таких переполненных участков стал № 219, расположенный в гимназии № 45. Здесь избиратели стали собираться ещё до 8 утра – времени, когда УИК официально начинает свою работу. По словам Акимовой, это может быть связано с тем, что часть избирателей выбрали этот участок для голосования, подав заявление заранее. По закону они имеют на это право – голосовать не прописке в паспорте, а по фактическому месту нахождения в день выборов.
"Причины могут быть различными – избиркомы не имеют права в них разбираться: избиратель может уехать, находиться на лечении, или это ему удобно с учётом его фактического места пребывания. Этот механизм – "мобильный избиратель", – отметила Ирина Акимова. По состоянию на 16 сентября заявление о включение в списки избирателей по месту нахождения подали в Алтайском крае 59 106 человек, из них 35 078 относятся к выборам депутатов Госдумы, ещё 24 028 – к выборам депутатов АКЗС.
Ещё одной причиной повышенной активности избирателей, по оценке председателя КИК, стало то, что в первые часы выборов на участки стремятся, как правило, те, кто привык это делать традиционно в любые кампании: "Редко мы видим такую ситуацию, и она нас уже удивляет. Но часто именно с утра голосуют самые активные избиратели. Это удобно – идёшь на работу, зашёл, проголосовал".
Комментарии
Ню,ню...
А почему именно этот участок, именно в этой гимназии? Ведь кто-то выбрал себе участок на Докучаево, потому что там квартиру снимает. Кто-то копает картошку у родителей в Тальменке и там прикрепился. А кто-то и в Сочи бархатный сезон догуливает и там выбрал участок. То есть имея возможность выбирать участки, люди всё равно по идее должны были более-менее равномерно по ним распределиться (ну за исключением курортов)
Ходил, пробок не видел. Курсантов строями тоже. Но перчатки и маске с ручками мне не выдавали. Может потому что я был в маске и отказался от опроса?
Кстате, народ, где нормальную черную маску можно купить? Не могу я в медицинской.
Вчера вечером купила в гэлакси, набор из трех тканевых 50 рублей по акции в ашане. Есть черные и оранжевые.
17.09.2021 18:50
Botanik
Дорогие они, чёрные маски. Я по 10 шт. белых респираторов KN95 покупаю и норм.
Ага! Прикрепились к удобному УИКу и что самое интересное, так это к одному и тому же столу на участке. Все столы вокруг пустые, а вот к одному - вереница. Ну, мы же понимаем, что все прикрепившиеся имеют фамилии на одну и туже букву. Потому и стоят в очереди к одному столу. Не-ет, это никто не проплачивал члену комиссии за то, что она будет принимать всех при наличии условного знака( календарика, марки и т.п.) . Все- честно и чинно.
Ходил, пробок не видел.
Ты и очередей в поликлиниках не видишь, и сугробов зимой. Мож к окулисту записаться стоит?
где нормальную черную маску можно купить?
Для большего эффекту купи в фэмили черную маску зорро. Народ должен видеть своего героя