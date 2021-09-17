Председатель крайизбиркома Ирина Акимова объяснила, что ажиотаж в первые часы выборов на отдельных барнаульских участках мог возникнуть в результате использования технологии "Мобильный избиратель", которая позволяет прикрепиться к удобному УИКу. Об этом Акимова рассказала в ходе пресс-конференции 17 сентября.

Одним из таких переполненных участков стал № 219, расположенный в гимназии № 45. Здесь избиратели стали собираться ещё до 8 утра – времени, когда УИК официально начинает свою работу. По словам Акимовой, это может быть связано с тем, что часть избирателей выбрали этот участок для голосования, подав заявление заранее. По закону они имеют на это право – голосовать не прописке в паспорте, а по фактическому месту нахождения в день выборов.

"Причины могут быть различными – избиркомы не имеют права в них разбираться: избиратель может уехать, находиться на лечении, или это ему удобно с учётом его фактического места пребывания. Этот механизм – "мобильный избиратель", – отметила Ирина Акимова. По состоянию на 16 сентября заявление о включение в списки избирателей по месту нахождения подали в Алтайском крае 59 106 человек, из них 35 078 относятся к выборам депутатов Госдумы, ещё 24 028 – к выборам депутатов АКЗС.

Ещё одной причиной повышенной активности избирателей, по оценке председателя КИК, стало то, что в первые часы выборов на участки стремятся, как правило, те, кто привык это делать традиционно в любые кампании: "Редко мы видим такую ситуацию, и она нас уже удивляет. Но часто именно с утра голосуют самые активные избиратели. Это удобно – идёшь на работу, зашёл, проголосовал".