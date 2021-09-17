Более 11% жителей Алтайского края проголосовали на выборах в Госдуму и АКЗС

В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и региональное Заксобрание к 18:00 пятницы, 17 сентября, составила 11,64% сообщают в региональном избиркоме.

"По районам края явка в среднем составила 14,3%, по городам – 9,3%. Лидерами по голосованию являются ЗАТО Сибирский – 41,3 %, Родинский район – 26,3%, Завьяловский район – 25,8 %. В аутсайдерах Бийск – 8,0%, Барнаул – 8,7%, Заринск и Первомайский район – по 8,8%", – сообщает комиссия.

Напомним, с 17 по 19 сентября жители Алтайского края выбирают депутатов Госдумы и АКЗС. Всего в крае работает почти 1800 УИКов, правом голоса обладают около 1,79 млн человек. По данным на 15:00, явка составляла 7,64% – 136 060 человек.

Ранее избирком отреагировал на сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае. Информация, размещённая в СМИ и соцсетях, не подтвердилась.

На ряде избирательных участков действительно голосует значительное количество избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок.