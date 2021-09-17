Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда по 50 тысяч рублей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, что 17 сентября Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты глава государства предложил приурочить к 80-летию годовщины открытия "Дороги жизни" – единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался город. При этом мерой поддержки смогут воспользоваться не только жители России, но и те, кто проживает в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.