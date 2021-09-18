Три человека сгорели в машине после столкновения со столбом в Новосибирске

В Новосибирске три человека сгорели в иномарке в результате ДТП, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария случилась 18 сентября около 06:00 у дома № 2 на ул. Депутатской. Volkswagen Polo ехал от проспекта Дмитрова в сторону Вокзальной магистрали, но по пути врезался в столб и загорелся.

"В результате водитель и два его пассажира погибли", – отмечает издание.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Ранее в Воронежской области пять человек погибли при столкновении двух легковушек с фурой. Среди жертв страшной аварии есть ребёнок.