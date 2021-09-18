Telegram ограничил работу связанных с предвыборной агитацией ботов

Telegram с 18 сентября ограничил работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале.

По словам предпринимателя, администрация сервиса пришла к такой мере, так как в России предвыборная кампания уже закончилась, а с началом голосования наступили "дни тишины", агитация в которые запрещена.

Он подчеркнул, что в Telegram такую практику считают легитимной, и призвал пользователей уважать её.

Выборы депутатов в Госдуму и региональные парламенты в России продлятся с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00.