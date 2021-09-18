Telegram ограничил работу связанных с предвыборной агитацией ботов

Telegram с 18 сентября ограничил работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своём канале.
По словам предпринимателя, администрация сервиса пришла к такой мере, так как в России предвыборная кампания уже закончилась, а с началом голосования наступили "дни тишины", агитация в которые запрещена.
Он подчеркнул, что в Telegram такую практику считают легитимной, и призвал пользователей уважать её.
Выборы депутатов в Госдуму и региональные парламенты в России продлятся с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00.
Комментарии
Вот блокировал бы так телеграм каналы по продаже наркотиков.
Вычитал на стене гаража адрес, ввел в телегу, вот он виртуальный магазин.
Месяца два регулярно заходил и жаловался на канал, и только на днях прикрыли его, а до этого ноль реакции.
Сразу видно, законов не знает. Нет в субботу дня тишины
Дурову респект!