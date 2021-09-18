Доктор Мясников перечислил болезни, которые не нужно лечить

Уреаплазму и вирус папилломы человека лечить не нужно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, эти болезни можно предотвратить только посредством вакцинации.

Кроме того, не стоит пытаться вылечиться и от простуды. И хоть врачи выписывают пациентам множество таблеток, на деле они не нужны, так как ОРЗ не лечится, отметил специалист.

"Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", – сказал Мясников в эфире "Вести ФМ" (цитата по РИА Новости).

Ранее доктор рассказал, что некоторые пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. На самом же деле это может указывать на другую проблему.