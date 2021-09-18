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Доктор Мясников перечислил болезни, которые не нужно лечить

, ИА "Амител"
По словам врача, это позволит сберечь деньги и здоровье
Фото: ura-povara.ru

Фото: ura-povara.ru

Уреаплазму и вирус папилломы человека лечить не нужно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, эти болезни можно предотвратить только посредством вакцинации.

Кроме того, не стоит пытаться вылечиться и от простуды. И хоть врачи выписывают пациентам множество таблеток, на деле они не нужны, так как ОРЗ не лечится, отметил специалист.

"Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", – сказал Мясников в эфире "Вести ФМ" (цитата по РИА Новости).

Ранее доктор рассказал, что некоторые пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. На самом же деле это может указывать на другую проблему.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.09.2021 14:05
к.к.к.

орз если лечить - за неделю пройдёт, если не лечить - за 7 дней.

18.09.2021 15:10
- гость -

Зеленый чай, темный виноград и витамин С глушат ОРЗ. Гурманы еще едят лимоны штуками. Насморки лечатся физраствором по несколько капель в нос, и привыкания никакого нет.

18.09.2021 16:40
Ырыс

Не надо мясникова считать врачом.

18.09.2021 19:01
St

Самое интересное что так про много каких болезней можно сказать. Но все равно можно и нужно симптомы облегчить. Медицинская наука пока молода ещё и неопытна чтобы излечивать как будто болезни и не бывало

18.09.2021 21:10
Botanik

18.09.2021 19:01
St
Медицинская наука пока молода ещё и неопытна чтобы излечивать как будто болезни и не бывало

Это надо делать самому. Но от шашлыков и прочих чипсов с горячительным, думаю, ты тоже не откажешься.

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