В алтайском избиркоме рассказали, сколько наблюдателей присутствует на голосовании

В Алтайском крае на избирательных участках во время трёхдневного голосования присутствуют порядка 5700 наблюдателей, рассказали в избирательной комиссии региона.

"Всего на избирательные участки направлены порядка 5700 наблюдателей, из них 3195 – от политических партий, 1360 – от кандидатов, участвующих в выборах и более 1100 – от общественных организаций", – говорится в сообщении.

Также на выборах ведётся видеонаблюдение. По словам председателя крайизбиркома Ирины Акимовой, камеры установлены в 75 территориальных избирательных комиссиях и на 767 избирательных участках, где голосуют 75% всех избирателей. На остальных площадках выполняют видеофиксацию.

Выборы в Госдуму и региональный парламент продлятся в Алтайском крае с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00. По данным на 15:00 18 сентября, явка на голосование в регионе составила более 18%. В выборах поучаствовали почти 325 тысяч человек.