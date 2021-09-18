ХК "Динамо-Алтай" снова проиграл в Красноярске

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" второй раз подряд проиграли в Красноярске. Матч первенства ВХЛ против местных "Рысей" состоялся 18 сентября на льду "Платинум-Арены" и завершился поражением барнаульской команды в серии буллитов со счётом 2:3.

Основное время игры и овертайм не выявили победителя – 2:2, а в серии послематчевых штрафных бросков точнее стали красноярцы. Решающий буллит у "Рысей" реализовал Георгий Марченко. В составе "Динамо-Алтай" заброшенными шайбами отметились Юрий Шадрин и Илья Орлов.

Напомним, в первой встрече 17 сентября красноярцы также взяли верх в овертайме со счётом 4:3. 20 и 21 сентября соперники ещё дважды сыграют в Красноярске.