Такой день. Второй день выборов и разборки водителей в Барнауле

В Алтайском крае явка на выборах в Госдуму и региональный парламент за два дня превысила 21%. Активнее всего голосуют в ЗАТО Сибирском, а также в Родинском и Завьяловском районах. А вот Барнаул и Бийск оказались в аутсайдерах.

На Солнечной Поляне в Барнауле после ДТП с тремя автомобилями водители устроили разборки с рукоприкладством. Всё произошедшее попало на видео.

Аэропорт Барнаула после 10-летнего перерыва возобновил полёты в Норильск. Рейсы будут осуществляться с 2 октября.

Барнаульский фотограф запечатлел спутник Ио на фоне Юпитера. Автор утверждает, что сделал снимки с балкона, не имея при этом полноценного телескопа и прочего спецоборудования.

На трассе Барнаул – Рубцовск перевернулся грузовик с прицепом. В результате проезжая часть оказалась полностью перекрытой.

В крае за прошедшие сутки выявили 237 случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 136 человек, скончались 26 пациентов.