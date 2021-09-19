До +13 градусов похолодает в Алтайском крае 19 сентября

Прохладную погоду прогнозируют синоптики на большей части территории Алтайского края в воскресенье, 19 сентября, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит от +13 до +18 градусов. При этом по юго-востоку воздух местами прогреется до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры в светлое время суток покажут от +16 до +18 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра в краевой столице – до 9 м/с.