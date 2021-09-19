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Новости

Кишечную палочку нашли в рыбных консервах алтайского производителя

, ИА "Амител"
Фирму собираются привлечь к ответственности
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Кишечную палочку выявили специалисты алтайского Россельхознадзора в леще вяленом и пресервах сельди, произведенных фирмой "Магтал" из Тальменского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что опасная продукция не допущена к реализации.

"Проводится работа по отзыву декларации о соответствии на леща вяленого и пресервы филе – кусочки сельди в майонезно-горчичном соусе производства ООО "Магтал", – говорится в сообщении.

Сотрудники управления собираются привлечь производителя к административной ответственности. Кроме того, его обязали устранить все выявленные нарушения.

Ранее полицейские задержали пятерых человек, подозреваемых в производстве и распространении суррогатного алкоголя, от которого скончались четверо жителей Алтайского края.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

19.09.2021 09:14
Руководству Россельхознад

А когда на сайте управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай появится видеозапись публичных обсуждение за 6 месяцев на территории Алтайского края? Пора бы уже...

19.09.2021 11:36
- гость -

А когда на сайте управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай появится видеозапись публичных обсуждение за 6 месяцев на территории Алтайского края?

??????
Вы всех заинтриговали

19.09.2021 14:59
- гость -

19.09.2021 09:14
Руководству Россельхознад
сам то понял что написал?

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