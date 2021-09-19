Кишечную палочку нашли в рыбных консервах алтайского производителя

Кишечную палочку выявили специалисты алтайского Россельхознадзора в леще вяленом и пресервах сельди, произведенных фирмой "Магтал" из Тальменского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что опасная продукция не допущена к реализации.
"Проводится работа по отзыву декларации о соответствии на леща вяленого и пресервы филе – кусочки сельди в майонезно-горчичном соусе производства ООО "Магтал", – говорится в сообщении.
Сотрудники управления собираются привлечь производителя к административной ответственности. Кроме того, его обязали устранить все выявленные нарушения.
Ранее полицейские задержали пятерых человек, подозреваемых в производстве и распространении суррогатного алкоголя, от которого скончались четверо жителей Алтайского края.
Комментарии
А когда на сайте управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай появится видеозапись публичных обсуждение за 6 месяцев на территории Алтайского края? Пора бы уже...
А когда на сайте управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай появится видеозапись публичных обсуждение за 6 месяцев на территории Алтайского края?
??????
Вы всех заинтриговали
19.09.2021 09:14
Руководству Россельхознад
сам то понял что написал?