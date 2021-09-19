Кишечную палочку нашли в рыбных консервах алтайского производителя

Кишечную палочку выявили специалисты алтайского Россельхознадзора в леще вяленом и пресервах сельди, произведенных фирмой "Магтал" из Тальменского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что опасная продукция не допущена к реализации.

"Проводится работа по отзыву декларации о соответствии на леща вяленого и пресервы филе – кусочки сельди в майонезно-горчичном соусе производства ООО "Магтал", – говорится в сообщении.

Сотрудники управления собираются привлечь производителя к административной ответственности. Кроме того, его обязали устранить все выявленные нарушения.

Ранее полицейские задержали пятерых человек, подозреваемых в производстве и распространении суррогатного алкоголя, от которого скончались четверо жителей Алтайского края.