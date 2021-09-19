Названы категории россиян, которые могут получить дополнительные выплаты в октябре

Эксперты рассказали, на какие допвыплаты могут рассчитывать россияне в предстоящем октябре. Как заявила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова, ко Дню пожилого человека 1 октября в ряде регионов ожидаются дополнительные субсидии пенсионерам.

Как отметила аналитик в разговоре с "МК", на федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные власти. Есть разные условия для получения поддержки: в одних субъектах это достижение определённого возраста, в других – наличие инвалидности, в третьих – необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.

Также с 1 октября в России ожидается индексация на 3,7% для военных пенсий и окладов по воинским должностям и званиям. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств. На повышение пенсий смогут также рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.