По всему миру дети заражаются редким вирусом из-за коронавирусных ограничений

Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), повреждающим дыхательные пути. Первые случаи заражения произошли ещё в апреле, сообщает BBC News со ссылкой на врачей из США, Великобритании, Швейцарии и Японии.

По мнению учёных, из-за карантина во время коронавируса дети не выработали иммунитет против RSV. Всплеск заболеваемости произошёл после ослабления ковидных ограничений, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать воспаление нижних отделов лёгких.

Респираторно-синцитиальная инфекция (РС-вирус) – это острое вирусное заболевание, которое поражает преимущественно нижние отделы дыхательных путей. Вирус чувствителен к дезинфицирующим средствам и кипячению. Заражение происходит воздушно-капельным путём. Среди симптомов наблюдаются кашель, слабость, головные боли, озноб, потливость и заложенность носа.