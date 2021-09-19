Новый "мю"-штамм коронавируса уже мог проникнуть в Россию

Новый штамм "мю" коронавируса уже мог попасть в Россию из стран Азии. Однако оценить число заболевших сложно, сообщает ТАСС директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

В сентябре появились сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители "мю". По словам Исаева, в тех странах, где "дельта" не получил широкого распространения, "мю" вытесняет остальные штаммы.

"Это значит, что экспансия идёт по планете, и в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю". Но из-за того что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом "мю", – сообщил Исаев.

"Мю" появился недавно и пока не входит в перечень штаммов ВОЗ, вызывающих обеспокоенность. Однако он уже попал в список штаммов, за которыми наблюдает ВОЗ.