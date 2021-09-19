Российская фигуристка Александра Трусова взяла первое место на турнире в США

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на турнире U.S. International Classic в Норвуде, штат Массачусетс, США. Спортсменка показала лучший результат в ходе своей производной программы и набрала 142,05 балла, сообщает "Спорт-Экспресс".

Таким образом, по итогам короткой и произвольной программ 17-летняя россиянка победила на соревновании, заработав в общей сложности 216,80 балла.

На втором месте представительница Южной Кореи Пак Ен Чон (212,40), третий результат у американки Габриэллы Иццо (182,76).

Накануне Трусова одержала победу в короткой программе на турнире. несмотря на то, что упала с тройного акселя. Её результат составил 74,75 балла.