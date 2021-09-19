Протестующие на Таймс-сквер угрожают Байдену импичментом из-за обязательной вакцинации

18 сентября на Таймс-сквер прошла массовая акция против политики США по обязательной вакцинации от коронавируса. Многие угрожали импичментом президенту Джо Байдену, сообщает ТАСС.

Протестующие призывали отменить обязательную вакцинацию. На их плакатах можно было увидеть требования: "Нет обязательной вакцинации. Моё тело – мой выбор", "Слушайте учёных – иммунитет появится естественный образом", "Нет – принуждению, нет – ковидным паспортам". Многие обвиняли лично Джо Байдена, угрожая запустить процедуру импичмента.

"Я выступаю не столько против самих вакцин, сколько против принуждения со стороны властей. Это противоречит американским устоям, конституции, не учитывает религиозные убеждения людей. Сейчас в США есть куда более серьёзные кризисы, например, безработица", – заявила одна из протестующих.

9 сентября Джо Байден объявил, что руководители компаний со штатом свыше 100 человек будут обязаны привить своих работников. По словам президента США, альтернативой может быть предоставление сотрудниками отрицательного теста на COVID-19 как минимум раз в неделю. Байден также объявил об обязательной вакцинации служащих федерального правительства.

С 13 сентября в Нью-Йорке действует требование предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, баров, спортзалов, развлекательных учреждений и общественных мест, где проводятся массовые мероприятия.