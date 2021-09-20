В России разработали новый пистолет-пулемёт для полиции и спецназа

Завод "Златмаш" разработал новый пистолет-пулемёт "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа. Испытания начнутся в 2022 году, сообщает РИА Новости.
"КЕДР-PARA" создан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемёту "Кедр", стоящему сейчас на вооружении в силовых структурах. В августе 2021 года "КЕДР-PARA" был успешно протестирован под контролем МВД России.
Пистолет-пулемёт предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах он имеет большую огневую мощь – скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту. Оружие будет наиболее полезно на расстоянии до 100 метров.
"Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", – отметил представитель "Златмаша".
Пистолет-пулемёт, который сейчас используют спецслужбы, – ПП-91 "Кедр" (Конструкция Евгения Драгунова). Он разработан в начале 90-х по заказу МВД СССР. Оружие находится на вооружении многих силовых структур, в том числе в подразделениях Росгвардии, МВД, ФСИН.
Испытания нового оружия начнутся в 2022 году.
Комментарии
Это для тех кто не верит в победу ЕР?
Поможет режиму???
Как только стало известно, что лидирует Единая Россия, так сразу появилась эта новость. Что, предупреждают народ, чтоб не выступали?
20.09.2021 07:21
St
живете по принципу?
"если у вас за спиной никого нет, то это еще не значит, что за вами не следят."
ГОСТИ 6.59 7.19 7.21 7.28
Сетевое дерьмо не спит, а АМИК ему активно помогает.
http://roe.ru/catalog/spetsialnye-sredstva/pistolety-pulemety/kedr-para/
200 метров прицельная дальность.
И чем он лучше старого кедра?Патрон 9х19? Чем был плох 9х18?Типа новые пистолеты все под 9х19, давайте и пп переведем?Ну тык Вереск возьмите или Бизон. Уже испытаны и на вооружении
В мире создали космическое такси, искуственное сердце, топливный элемент, беспилотный автомобиль, сверхбыстрый интернет, новый айфон. А тем временем в России разработали автомат под патрон 9х19.