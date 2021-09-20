В России разработали новый пистолет-пулемёт для полиции и спецназа

Завод "Златмаш" разработал новый пистолет-пулемёт "КЕДР-PARA", предназначенный для правоохранительных органов и сил спецназа. Испытания начнутся в 2022 году, сообщает РИА Новости.

"КЕДР-PARA" создан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемёту "Кедр", стоящему сейчас на вооружении в силовых структурах. В августе 2021 года "КЕДР-PARA" был успешно протестирован под контролем МВД России.

Пистолет-пулемёт предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах он имеет большую огневую мощь – скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту. Оружие будет наиболее полезно на расстоянии до 100 метров.

"Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", – отметил представитель "Златмаша".

Пистолет-пулемёт, который сейчас используют спецслужбы, – ПП-91 "Кедр" (Конструкция Евгения Драгунова). Он разработан в начале 90-х по заказу МВД СССР. Оружие находится на вооружении многих силовых структур, в том числе в подразделениях Росгвардии, МВД, ФСИН.

Испытания нового оружия начнутся в 2022 году.