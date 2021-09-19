В Анапе проголосовала женщина с кораблём на голове

В Анапе на избирательный участок пришла женщина, у которой вместо головного убора был корабль с алыми парусами. Видео необычного голосования было опубликовано в Instagram-аккаунте "Анапское Черноморье".

Девушка оказалась участницей творческого коллектива "4 сезона". Она решила таким ярким образом поздравить анапчан с Днём города.

"Эти выборы точно не стали скучными. Вчера на избирательный участок в Благовещенской пришли молодожёны, а сегодня в Анапе голосовали девушки с корабельными прическами. Как в восемнадцатом веке", – говорится в подписи под роликом.

Некоторые горожане раскритиковали эпатажный костюм. "Блин, одни клоуны кругом", – написала в комментариях одна пользовательница.