Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в выборах

На одном из избирательных участков Барнаула заметили Виктора Томенко. Губернатор Алтайского края принял участие в голосовании.

Напомним, что явка на выборы в Госдуму и АКЗС в Алтайском крае за первые два дня голосования составила 21,53%. Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Самая низкая явка в Барнауле, Бийске (по 16,4%) и Первомайском районе (17,3 %).

Средняя явка избирателей на территории Алтайского края по состоянию на 12.00 часов 19 сентября составляет 28,91%, проголосовало 515 715 человек.

Ранее сообщалось, что глава Барнаула Вячеслав Франк посетил избирательный участок № 221 и принял участие в выборах в Госдуму и краевой парламент.