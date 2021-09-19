Более 180 млн рублей направят на модернизацию малых котельных в Бийске

Глава Бийска Александр Студеникин и директор Бийского теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании Дмитрий Тяглов обсудили модернизацию малых котельных города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно концессионному соглашению, подписанному в декабре 2020 года, в управление компании перешли 24 котельные с условием, что энергохолдинг инвестирует в малые теплоисточники наукограда в ближайшие три года 189 миллионов рублей.

Энергетики уже прокладывают новую теплотрассу от территории городского дома престарелых до посёлка Льнокомбинат. Она присоединит жилые и административные здания к котельной №16, расположенной в посёлке Льнокомбинат.

Отмечается, что на модернизацию малых котельных за три года выделят 189 миллионов рублей.