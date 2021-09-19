Бийчане пожаловались на "бомжатник" у одной из городских многоэтажек

В Бийске бездомные мешают жителям одного из домов и студентам педагогического вуза. Об этом рассказал председатель совета дома № 81 по ул. Короленко Виктор Дмитрук в эфире "Бийского телевидения".

По его словам, бездомные организовали себе жилище в кустах неподалёку от дома. Жильцы недовольны постоянными криками, которые доносятся из "шалаша".

"Милицию вызывали неоднократно. Их забирают и снова отпускают. Бомжи возвращаются на своё прежнее место жительства", – сказал Виктор Дмитрук.

Сейчас в организованном "бомжатнике" проживают шесть человек. Днём они собирают металл, а вечером пропивают заработанные деньги.