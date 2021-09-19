"Будет огонь и весело": алтайские политологи подвели итоги выборов в АКЗС и Госдуму

Выборы в новый состав Алтайского краевого Законодательного Собрания, которые прошли с 17 по 19 сентября, могут подарить сюрпризы. Есть вероятность, что из-за протестного голосования в состав парламента войдут депутаты, до этого не имевшие опыта в публичной политике. К такому выводы пришли несколько известных алтайских политологов во время круглого стола, который проходит на площадке СМГ.

Как рассказал журналистам Константин Лукин, нынешняя предвыборная кампания в Госдуму и АКЗС получилась одной из самых скучных в истории. Слишком много кандидатов договаривались между собой, чтобы мандаты достались представителям четырёх ведущих партий. Однако не исключено, что в отдельных округах возможна победа представителей оппозиционных партий и проигрыш кандидатов от "Единой России". Всё это приведёт к тому, уверен Лукин, что новый состав АКЗС будет очень "весёлым".

"Это вам, журналистам, хорошо. Будет о чём писать с сессии. Будет огонь и весело. Нам же иногда приходится краснеть. Мы давно говорим о дефиците кадров. Мы эту тему лет десять поднимаем. Качество, к сожалению, будет ухудшаться", – приводит слова Константина Лукина издание "Толк".

По словам политтехнолога Антона Понкрашева, у многих партий и кандидатов были ошибки, которые сложились в одну общую историю. Всё это привело к протестному голосованию.

"КПРФ действительно получит неплохо голосов на протесте. Малые партии тоже однозначно получат свой процент. Например, надо смотреть за "Новыми людьми". Партия достаточно интересная", – отметил Понкрашев.

Политолог, преподаватель АлтГУ Сергей Асеев считает, что в этот раз молодёжь голосовала по принципу "кто нравится внешне". Он сам видел на некоторых участках, как студенты отдавали голоса за кандидата, потому что у него "красивая борода".

"У нас один очень старый специалист очень давно провёл мониторинг районов. И общаясь с молодёжью, он сделал выводы, что у них пропало стратегическое видение, они живут одним днём. Это всё переложилось на выборы. Население голосует здесь и сейчас", – уверен Асеев.

Завкафедрой политологии АлтГУ Ярослава Шашкова, в свою очередь, отметила, что, возможно, КПРФ получит протестные голоса не вопреки, а просто методом исключения.

"Если говорить об Алтайском крае, то у нас есть несколько феноменов. Например, у нас очень рациональное голосование. Как бы ни менялась партийная система, у нас население считает нерациональным голосовать за новые проекты", – считает политолог.

Напомним, 19 сентября завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Алтайского краевого Заксобрания. В настоящее время избирательные комиссии региона начинают подсчёт голосов. Первые результаты станут известны в 01:00 по местному времени.