Прусакова: "У меня нет сомнений, что КПРФ победит "Единую Россию"

Представитель КПРФ Мария Прусакова заявила, что у неё нет сомнений в победе коммунистов над "Единой Россией". Её слова передаёт "Толк".

В разговоре с журналистами Прусакова отметила, что ей безразлично, кто возглавит АКЗС. По словам политика, "важен расклад".

Говоря о том, как прошла предвыборная кампания, Прусакова отметила, что она была "грязнющей". При этом, по её словам, коммунистам удалось добиться хорошего расклада.

"Главная опасность – перекрытие кислорода региону за поддержку коммунистов. Это реальный сценарий. Когда я не выдвинулась кандидатом в губернаторы, одной из причин был тот факт, что я несу ответственность за последствия. Мы понимали, что могли победить", – добавила Прусакова во время пресс-конференции.

Напомним, ранее в КПРФ заявили о том, что Прусакова побеждает на выборах в Госдуму.