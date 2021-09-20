Памфилова подтвердила факт аннулирования части бюллетеней в Алтайском крае

Глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе пресс-конференции подтвердила факт аннулирования части бюллетеней в Алтайском крае. Всего в России, по её словам, аннулировали более 8,5 тысячи бюллетеней, но окончательное количество пока неизвестно.

Памфилова также подтвердила информацию о том, что в нескольких регионах России были зафиксированы случаи вбросов бюллетеней.

Напомним, что, по информации краевого избиркома, по состоянию на 18:00 19 сентября в Алтайском крае участие в выборах приняли 38,28% избирателей.

Официальные результаты голосования начнут публиковать после 21:00 (мск), когда закроется последний избирательный участок в России.