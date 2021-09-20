Экзитпол: Единая Россия с большим отрывом лидирует на выборах в Госдуму

По данным экзитпола "Инсомар", партия "Единая Россия" с большим отрывом лидирует на выборах в Госдуму.
На данный момент голоса в процентном соотношении распределились следующим образом:
- ЕР 45,2%
- КПРФ 21,0%
- ЛДПР 8,7%
- СР 7,9%
- "Новые люди" 4,7%
- Партия пенсионеров 3,6%
- "Коммунисты России" 1,9%
- "Яблоко" 1,6%
- "Зеленые" 0,9%
- "Родина" 0,8%
- Партия роста 0,6%
- РПСС 0,6%
- "Зеленая альтернатива" 0,3%
- "Гражданская платформа" 0,3%
Ранее сообщалось, что в одномандатном округе № 42 в Алтайском крае лидирует кандидат от "Единой России" Иван Лоор.
Коммунисты писали о том, что кандидат от КПРФ Мария Прусакова побеждает на выборах в Госдуму.
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