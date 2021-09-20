Экзитпол: Единая Россия с большим отрывом лидирует на выборах в Госдуму

По данным экзитпола "Инсомар", партия "Единая Россия" с большим отрывом лидирует на выборах в Госдуму.

На данный момент голоса в процентном соотношении распределились следующим образом:

- ЕР 45,2%

- КПРФ 21,0%

- ЛДПР 8,7%

- СР 7,9%

- "Новые люди" 4,7%

- Партия пенсионеров 3,6%

- "Коммунисты России" 1,9%

- "Яблоко" 1,6%

- "Зеленые" 0,9%

- "Родина" 0,8%

- Партия роста 0,6%

- РПСС 0,6%

- "Зеленая альтернатива" 0,3%

- "Гражданская платформа" 0,3%

Ранее сообщалось, что в одномандатном округе № 42 в Алтайском крае лидирует кандидат от "Единой России" Иван Лоор.

Коммунисты писали о том, что кандидат от КПРФ Мария Прусакова побеждает на выборах в Госдуму.