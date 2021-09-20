Выборы в Алтайском крае. Предварительные данные

После подсчета 15,4% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы в Алтайском крае "Единая Россия" с небольшим отрывом опережает КПРФ. Разница составляет всего 2,6%.

По предварительным данным, "ЕР" набирает 32,95% голосов, а у КПРФ - 30,35%. Следом с показателем в 10,03% идет партия "Справедливая Россия". Четвертую строчку занимает ЛДПР - 9,53%, а на пятом месте расположились новички — "Новые люди" (6,39%).

Остальные партии не смогли преодолеть порог в пять процентов.

На округах у "Единой России" ситуация складывается удачнее. В трех округах из четырех лидируют кандидаты от "ЕР". Отличился Рубцовский округ, где лидирует Мария Прусакова (КПРФ).