Борьба "ЕР" и КПРФ. Предварительные результаты выборов в АКЗС

После обработки 15,39% бюллетеней "Единая Россия" лидирует на выборах в АКЗС. Подсчет голосов продолжается.

На данный момент "единороссы" набирают 33,74%. На второй строчке КПРФ - 24,29%. Третья строчка за "Справедливой Россией" - 14,16%. "Коммунисты России" идут на четвертой позиции - 11,2%, пятое место за ЛДПР - 11,16%, а последняя строчка за партией "Яблоко" - 1,97%.

В округах представителям "Единой России" приходится бороться упорнее. Они могут уступить около 10 округов из 34. Почти везде, где проигрывают "единороссы", победа достается представителями "Коммунистической Партии Российской Федерации".