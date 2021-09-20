Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула 25 сентября

Очередные продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71; пр. Красноармейский, 131;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Здесь горожане смогут купить мясо, рыбу, масло, муку, крупы, сахар, фрукты, овощи, сладости и другие продукты от производителей Барнаула и Алтайского края. Покупателей просят соблюдать масочный режим.
Комментарии
Почему власть молчит о том, что картоха за год подорожала почти вдвое!? Какого, как грится, хрена!?
20.09.2021 11:58 И что? У нас 30 лет рыночная экономика, хоть по сколько можно продавать.
20.09.2021 12:00
Какая нафиг рыночная? Что тогда цену на подсолнечное масло ограничили?
Иди и сади , рости и как итог убирай картоху. А потом решай по какой цене продавать или раздовать!
20.09.2021 14:53 Кто ограничил?