Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула 25 сентября

Очередные продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71; пр. Красноармейский, 131;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Здесь горожане смогут купить мясо, рыбу, масло, муку, крупы, сахар, фрукты, овощи, сладости и другие продукты от производителей Барнаула и Алтайского края. Покупателей просят соблюдать масочный режим.