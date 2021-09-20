Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заболел

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заболел. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в штабе партии, передаёт РИА Новости.
Как отметил Турчак, у бывшего президента сильный кашель, из-за чего тот не смог приехать в штаб партии после выборов.
"Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", – подчеркнул Турчак.
Напомним, президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. Глава государства отметил, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.
На выборах в Госдуму президент проголосовал дистанционно.
Комментарии
Не помогла бодяга прививочная
Ну что, вакцина помогает? Или признать придется кражу денег???
Жаль... Жаль... ОЧЕНЬ жаль..., что только кашель...
Ниче, скоро опохмелится
не кашель, а наверное икота.
Решили одновременно отдохнуть так сказать
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заболел.
С похмелья?
Что в Кремле тоже не дали отопление?
он с путиным намедни не лобызался?
С Путиным на самоизоляцию в одну комнату.
она утонула
он заболел
когда слышу такие простые объяснения важных ситуаций, становится как-то мерзенько внутри
Залей внутрь водки. Как обычно. И все сразу наладится
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заболел.
а он что, уже не председатель победившей партии ЕР...
"Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", – подчеркнул Турчак.
ну так первые лица ЕР шойгу лавров и дохтур...
председатель партии ни при делах )))
В Америке, наверное, у него там сын и вся родня. Вот за счет деток и родственников чиновников, всех эмигрантов и победила ЕР
Пожелаем скорейшего и полного выздоровления