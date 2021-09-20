Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заболел

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заболел. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в штабе партии, передаёт РИА Новости.

Как отметил Турчак, у бывшего президента сильный кашель, из-за чего тот не смог приехать в штаб партии после выборов.

"Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", – подчеркнул Турчак.

Напомним, президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. Глава государства отметил, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.

На выборах в Госдуму президент проголосовал дистанционно.