20-летний сельчанин ограбил бийчанку в собственном подъезде

20-летнего жителя села Сычевка Смоленского района Алтайского края задержали по подозрению в грабеже. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, молодой человек напал на женщину в подъезде, сорвав с неё золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей.

По словам 49-летней жительницы Бийска, накануне она отправилась оплатить квитанции, а когда возвращалась домой, к ней подошёл парень. Он попросил мобильный телефон, чтобы позвонить, но женщина отказала и пошла дальше. В результате молодой человек зашёл за ней в подъезд, где и совершил преступление.

Полицейские установили личность грабителя и задержали его. Сейчас сельчанин находится в СИЗО, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж").