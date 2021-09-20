Реверсивное движение откроют на мосту по улице Кутузова в Барнауле

С 21 сентября в Барнауле на мосту по улице Кутузова временно организуют реверсивное движение, сообщили в мэрии.

На объекте будут ремонтировать деформационные швы. Работы должны быть завершены до 30 октября, однако подрядчик планирует закончить их в середине месяца.

В администрации города добавили, что с 18 сентября в Барнауле открылось движение по мосту через Пивоварку по улице Матросова после аналогичного ремонта.

Ранее стало известно, что четыре моста через реку Пивоварку в Барнауле собираются отремонтировать за 8,4 млн рублей.