Реверсивное движение откроют на мосту по улице Кутузова в Барнауле

С 21 сентября в Барнауле на мосту по улице Кутузова временно организуют реверсивное движение, сообщили в мэрии.
На объекте будут ремонтировать деформационные швы. Работы должны быть завершены до 30 октября, однако подрядчик планирует закончить их в середине месяца.
В администрации города добавили, что с 18 сентября в Барнауле открылось движение по мосту через Пивоварку по улице Матросова после аналогичного ремонта.
Ранее стало известно, что четыре моста через реку Пивоварку в Барнауле собираются отремонтировать за 8,4 млн рублей.
Комментарии
Речка Пивоварка Водопроводную не пересекает.
Полтора месяца будут швы делать?! Строителей вообще колом встанет теперь.
Месяц на ремонт швов на мосту!!!!
Есть такие животные, как ЛЕНИВЦЫ! Так вот они, относительно этих рабочих, носятся, как реактивные!
Вот потом, такие горе-строители и верещат, что все подорожало, а они не успели закончить строительство (ремонт) и просят из бюджета еще денежек! За месяц через этот ручей можно новый мост построить! Посмотрите как китайцы за 48 часов мост заменили, асфальт положили и разметку нанесли! Так еще и освещение сделали!