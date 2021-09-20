Обработано 70% голосов. ЦИК сообщает о предварительных итогах выборов в России

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 48,46% голосов после обработки 70% протоколов, сообщает ЦИК. Второе место занимает КПРФ с 20,30%, третье – ЛДПР с результатом 7,69%.

Согласно информации Центризбиркома, четвёртое место с результатом 7,43% заняла партия "Справедливая Россия – За правду", пятое место – "Новые люди" (5,55%).

"Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах. Второе место – у КПРФ. Они побеждают в 14 округах, третье – у "Справедливой России – За правду" (лидируют в семи округах).

Как отметили в ЦИК, по текущим результатам "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме.