Обработано 70% голосов. ЦИК сообщает о предварительных итогах выборов в России

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 48,46% голосов после обработки 70% протоколов, сообщает ЦИК. Второе место занимает КПРФ с 20,30%, третье – ЛДПР с результатом 7,69%.
Согласно информации Центризбиркома, четвёртое место с результатом 7,43% заняла партия "Справедливая Россия – За правду", пятое место – "Новые люди" (5,55%).
"Единая Россия" лидирует в 196 одномандатных округах. Второе место – у КПРФ. Они побеждают в 14 округах, третье – у "Справедливой России – За правду" (лидируют в семи округах).
Как отметили в ЦИК, по текущим результатам "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме.
Комментарии
Пока ЕР устанавливает правила и законы по которым проходят выборы, пока ЕР выбирает кто может быть кандидатом, а кто нет, побеждать и будет ЕР.
После подсчёта 30% голосов подсуетились и сделали вброс ? Кто бы сомневался , для этого и три дня затеяли , а то не дай бог что .
20.09.2021 13:03
- гость -
Кто же тебе даст стаканчики с шариками повертеть)))
20.09.2021 13:03 Побеждать будет всегда одна партия и как она называется совершенно не важно - это партия капитала.