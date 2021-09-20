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Эксперт назвал объекты, которые не попадут под гаражную амнистию

, ИА "Амител"
Она не распространяется на незаконные постройки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 сентября в России стартовала гаражная амнистия. Благодаря ей владельцы гаражей, возведённых до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, смогут стать их собственниками в упрощённом порядке.

Однако амнистия не будет распространяться на незаконно построенные или оформленные гаражи, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента публичного права ВШЭ Ларису Солдатову.

Гараж не попадёт под действие амнистии, если строился без законного основания. Чтобы воспользоваться правом на амнистию, нужно предъявить в госорганы решение о предоставлении земельного участка под строительство или о создании гаражного кооператива.

Как отмечает эксперт, государство может предоставить амнистию владельцам только тех участков, которые ранее находились в государственной или муниципальной собственности. Если гараж был куплен у юридического или физического лица без правового оформления, то на него амнистия распространяться не будет.

Напомним, что по амнистии можно получить в собственность и участок, расположенный под постройкой. Как и гараж, его не придётся выкупать у государства или муниципалитета. Наследники также могут оформить гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года.

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