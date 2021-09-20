В Барнауле оштрафовали физика за подлог документов о радиации

В Барнауле правоохранители пресекли факты служебного подлога со стороны специалиста ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

С января по ноябрь 2020 года эксперт-физик, действуя по договору с коммерческой организацией, вносил в протоколы и акты заведомо ложные сведения о проведении им радиационного контроля лома цветных металлов, находящегося в железнодорожных полувагонах.

При этом в действительности фактического осмотра и измерений не было.

"Составленные подозреваемым документы позволяли отправлять железнодорожные вагоны с ломом металла в адрес получателя", – отмечают в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Служебный подлог". Постановлением судьи подсудимому назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.