Лучше один раз увидеть: умные экраны "Ростелекома" помогают развивать бизнес

В Сибири растёт популярность цифрового сервиса "Умные экраны" от "Ростелекома". Чаще всего платформу используют в кафе, ресторанах, супермаркетах, автосалонах, предприятиях сферы торговли, питания и оказания услуг. Сервис позволяет бизнесу создавать собственную видеосеть и показывать посетителям рекламные ролики, размещать развлекательный контент или транслировать корпоративное телевидение сразу на нескольких экранах.

Как рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелеком" Вячеслав Куц, статистика показывает, что цифровые экраны увеличивают число импульсивных покупок в среднем на 80%. С помощью красочных роликов можно стимулировать импульсивные покупки, размещая на экранах актуальные для этого времени года предложения.

"Например, осенью в аптеках можно сделать акцент на средства от простуды, а в супермаркетах – на акционные предложения к предстоящим праздникам. В качестве дополнительной функции "Умные экраны" умеют распознавать аудиторию по полу и возрасту и высвечивать рекламу адресно, что повышает её эффективность", – рассказал Вячеслав Куц.

"Ростелеком" предлагает подключить "Умные экраны" под ключ: необходимое оборудование для использования сервиса можно взять в аренду, сразу купить у цифрового оператора или оформить рассрочку сроком до двух лет. Управлять платформой удобно через личный кабинет. Там можно самостоятельно настраивать расписание показа, добавлять виджеты, объединять экраны в группы или управлять каждым по отдельности. Кроме того, клиент может размещать и транслировать ролики партнеров, получая дополнительный доход за прокат.

Узнать подробнее о сервисе и оставить заявку на подключение или консультацию можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.