"Единая Россия" набирает почти 50% голосов на выборах в Госдуму

По результатам обработки 80,1% бюллетеней партия "Единая Россия" набирает 49,42% голосов по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщили в информационном центре ЦИК.
Согласно результатам голосования далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,37% и "Новые люди" – 5,37%.
На данный момент только эти пять партий смогли преодолеть пятипроцентный порог, необходимый для выхода в Госдуму.
Напомним, что после обработки большинства бюллетеней на выборах в АКЗС проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,77%, КПРФ – 23,65%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,58%, "Коммунисты России" – 12,01% и ЛДПР – 10,87%. Партия "Яблоко" набрала менее 2% и в Заксобрание не попадёт.
Комментарии
ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР. Будет и 52%
Ну так над стадом баранов всегда были и будут козлы.
Ну че посоны, как нам всем утерли нос, на выборы ходили, а выиграли снова едорасы? Глупые победители так и будут вам втирать яжеговорил, что мы - победители. Вбросы отрабатали как приказала партия.
20.09.2021 13:56
- гость -
проблема в том что большинство уже не верит и не ходит
и "вы чтото можете изменить"
))) не действует ))) также как с поправками в конституции
Комментаторы, и ноем и ноем, как будто мама игрушку отобрала. Не нравятся итоги напишите в спортлото.
хорошо!
Кто бы сомневался
Ну че посоны, как нам всем утерли нос, на выборы ходили, а выиграли снова едорасы?
Утерли нос только тем, кто дома остался. Те кто пришел на выборы - пары-тройки мест единорогов всё равно лишили. Выборы состоялись. Остается надеяться, что к следующим выборам, КПРФ сменит своего морально и физически устаревшего лидера, омолодит идеи, - на советском наследии далеко не уедешь, будет вести работу всё время, а не перед выборами. Тогда будет шанс единорогов щелкнуть по носу. При условии, что население поймет, что выборы - единственный законный инструмент что-то поменять в лучшую сторону. Ахи/вздохи на кухне и мемы в сети ситуацию не исправят.
Ближайшие 5 лет будем смотреть "похороны" партии. Понабрали паровозов, насоздавали партий версии 2.0 , сами себя сожрут!
Отлично всё! Плохо только, что коммунисты добрали голосов. Известно, что за ними стоят серьёзные олигархи. Ну и радует, что нет никаких Навальных и подпорченых яблок
Если бы коммунисты россии не оттянули у кпрф 12% голосов, то обошли бы едро.
тот кто это сделал, работает не на коммунистов уж точно
20.09.2021 14:02
- гость -
На приговор свой будешь писать в спортлото. Вспомнишь
пожелание.
ЕР использовали бюллетени тех, кто не пришел и радуются, что терпилы и дальше дома сидят и никуда ходить не собираются