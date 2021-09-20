"Единая Россия" набирает почти 50% голосов на выборах в Госдуму

По результатам обработки 80,1% бюллетеней партия "Единая Россия" набирает 49,42% голосов по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщили в информационном центре ЦИК.

Согласно результатам голосования далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,37% и "Новые люди" – 5,37%.

На данный момент только эти пять партий смогли преодолеть пятипроцентный порог, необходимый для выхода в Госдуму.

Напомним, что после обработки большинства бюллетеней на выборах в АКЗС проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,77%, КПРФ – 23,65%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,58%, "Коммунисты России" – 12,01% и ЛДПР – 10,87%. Партия "Яблоко" набрала менее 2% и в Заксобрание не попадёт.