Преподаватели не остановили лекции: первые минуты пермской стрельбы словами студентов

Сегодня в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании пермского государственного университета. Попав на территорию ПГНИУ, он убил восемь и ранил более 10 человек. Пермские студенты поделились с "Лентой.ру" информацией о первых минутах нападения.

"Когда услышали первый выстрел, все подумали, что это просто какой-то хлопок, где-то что-то упало. Потом в беседах начали скидывать информацию, что началась стрельба, появились видео, где человек идёт с ружьём. Пока мы сидели в аудитории, каждый писал родным, сообщал, что происходит на территории. Всем сказали спрятаться, не двигаться, пока не дадут команду вылезать. Мы слышали только крики", – рассказывает студентка.

При этом в геологическом корпусе университета, по словам учащихся, преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.

"У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: "У нас лекция, не отвлекаемся". Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет", – поделилась девушка.

Один из студентов сумел спастись, лично столкнувшись со стрелком. Видео с его рассказом опубликовал Russia Today в своём Telegram-канале.

"Стояли с друзьями на проходной перед парами. Слышим выстрелы, поворачиваемся, он в 20-ти метрах стоит с дробовиком. Все разбежались в разные стороны, вроде никого не зацепил. Он по нам стрелял, попал по моей машине. Но ладно только машина пострадала, мы все живы-здоровы остались", – сообщил парень.

Однако не всем так повезло. Некоторые студенты стали свидетелями убийств или узнали о них от друзей.

"Нам скинули видео, где люди прыгают из окон второго этажа, мы побежали к другому выходу. К счастью, нас выпустили и мы успели уйти с территории. Когда мы убежали, я позвонила другу, чтобы узнать, как у него дела. Он рассказал, что его одногруппницу Бекмансуров расстрелял на первом этаже у раздевалки. Позже выяснилось, что он убил вообще всех, кто был на первом этаже", – говорит студентка.

Нападавший – 18-летний Тимур Бекмансуров – на своей странице в соцсети выложил сообщение с подробным планом нападения на университет. Стрелок сообщил, что действовать будет самостоятельно, а план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.