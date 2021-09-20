В Пермском университете неизвестный открыл стрельбу

В Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу, сообщает Telegram-канал "112" в понедельник, 20 сентября.

По его данным, стрелок открыл огонь ещё на улице. Преподаватели и студенты были вынуждены закрыться в аудиториях, некоторые учащиеся выпрыгивали из окон.

По неподтверждённым данным, в результате нападения пострадали шесть человек, ещё пятеро погибли. ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что в результате инцидента пострадали более 10 человек. РИА Новости в вузе сообщили о четырёх пострадавших, а в МВД уточнили, что есть погибшие и раненые.

На месте работают правоохранители и скорая помощь. Нападавший ликвидирован. По информации "112" и РБК, им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. "Говорит Москва" со ссылкой на студентов сообщает, нападавший учился на первом курсе юридического факультета.