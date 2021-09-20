"Пигмеи" и "технические ошибки". Как политические конкуренты на Алтае поспорили, кто лучше

Предвыборная кампания 2021 года проходила скучно, говорят и политологи, и политики. Никаких тебе громких скандалов, ссор или споров между конкурентами. "Мы в 2016 году думали, что были скучные выборы. Так вот: мы ошибались, кампания 2021 года оказалась ещё более скучной", – отметил во время круглого стола 19 сентября политолог Константин Лукин. Но во время оглашения предварительных итогов оппоненты подрастеряли благостный настрой.

О политических "пигмеях" и "технической ошибке"

Не стеснялся в выражениях в адрес КПРФ лидер фракции эсеров в алтайском парламенте Александр Молотов. Во время круглого стола, который прошёл поздно вечером 19 сентября в СМГ, он назвал коммунистов "политическими пигмеями" и "хайпожорами".

"Я не понимаю, кто такие коммунисты, что они могут, что будут делать. Там будут крикуны, хайпожоры, с которыми нельзя договариваться", – сказал Молотов.

"От пигмея слышу", – отреагировала лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, заявив при этом, что оценки представителей других партий ей безразличны.

Однако основные претензии КПРФ относились к новой партии "Коммунисты России". Так, Прусакова заявила, что избирательная кампания этого года была даже не грязной, а "грязнющей". А своих оппонентов она назвала "технической ошибкой". В КПРФ считают, что новая партия обманом забрала голоса, так как многие избиратели их просто перепутали: у партий похожие названия и эмблемы.

Кандидат от КПРФ Антон Арцибашев утверждал, что видел, как некоторые бабушки на избирательных участках плакали, когда понимали, что проголосовали "не за тех".

"Мы видели, когда люди ошибочно отмечали в бюллетенях "Коммунистов России", но выходя с участков понимали, что они сделали. У них слёзы наворачивались. Поэтому "Коммунисты России" подвели людей. Они просто их обманули и обокрали", – цитирует Арцибашева "Политсибру".

"У меня парламентских выражений не хватает о них говорить. Мы готовы заключать союзы ради интересов избирателей. Но точно не с "Коммунистами России", – заявила Прусакова.

В ответ лидер реготделения "Коммунисты России" Сергей Матасов сказал, что от "путаницы" пострадали и они: "Путаница [избирателей между партиями] у нас, и у КПРФ, думаю, обоюдная. У меня есть знакомые, которые хотели проголосовать за нас, а проголосовали за КПРФ. Но ошиблись, я думаю, максимум 1%".

Представитель партии "Новые люди" Владислав Вакаев также не скрывал своего недовольства партией "Коммунисты России" и назвал их "странным местом":

"Нам, говоря спортивным языком, несколько сбили дыхание, когда отказали в регистрации на выборы в АКЗС. Если бы наша партия приняла участие в этих выборах, вы бы увидели несколько больше сюрпризов. Но мы стартовали в госдумовской кампании и провели это достаточно ярко. И мы видим, что наши голоса ушли в несколько странные места. "Коммунисты России" получают слишком большой процент, который при другом раскладе они бы не получили", – цитирует "Толк" слова Вакаева.

Сенсации нет

К высокому проценту голосования за КПРФ представитель партии "Единой России" Александр Романенко отнёсся спокойно, заявив, что "сенсационных результатов нет". По его словам, это "общий тренд <...>, который сказался и у нас".

"Мы побеждаем, согласно промежуточным итогам, на выборах и в Госдуме, и в АКЗС", – сказал Романенко. При этом отметив, что некоторые вновь избранные "коллеги" в АКЗС придут не совсем профессионалами и их придётся учить: "Моя мечта и мечта всех моих коллег-единороссов – сделать парламент профессиональным. А не те люди, которые проснулись и оказались там. Ну что делать, будем учить".

Политологи тоже посчитали, что в новый состав парламента войдут депутаты, до этого не имевшие опыта в публичной политике. "Это вам, журналистам, хорошо. Будет о чём писать с сессии. Будет огонь и весело. Нам же иногда приходится краснеть. Мы давно говорим о дефиците кадров. Мы эту тему лет десять поднимаем. Качество, к сожалению, будет ухудшаться", – приводит слова Константина Лукина издание "Толк".

По предварительным результатам выборов в Госдуму на территории Алтайского края лидирует "Единая Россия". Партия набирает 34,24% голосов после обработки почти 86% бюллетеней. Второе место – у КПРФ с результатом почти в 30%. ЛДПР занимает третью позицию (9,91%). Дальше – "Справедливая Россия – За правду" (9,64%). У партии "Новые люди" 5,69% голосов.



После обработки большинства бюллетеней на выборах в АКЗС проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,77%, КПРФ – 23,65%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,58%, "Коммунисты России" – 12,01% и ЛДПР – 10,87%.