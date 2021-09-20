"Могло бы быть и лучше": глава алтайской ЛДПР объяснил низкие результаты партии на выборах

На прошедших выборах в Госдуму и АКЗС ЛДПР набрала 9,19 и 10,71% голосов избирателей, что в два раза меньше, чем в 2016 году. По мнению лидера краевого отделения "жириновцев" Владимира Семёнова, сторонники либерал-демократов проигнорировали выборы, что отразилось на результате. В региональном отделении намерены провести "разбор полётов", чтобы понять причину невысоких результатов на выборах. В новом составе АКЗС вместо девяти депутатов от ЛДПР, предварительно, будет только четыре человека.

"Могло бы быть и лучше. Мы понимаем, что они в два раза ниже, чем на выборах 2016 года. Надо проводить работу над ошибками и разбираться в причинах неудачи. Мне кажется, что наш избиратель не пришёл на участки, а остался дома. Не смогли мы донести до людей мысль о необходимости голосовать за ЛДПР. Из-за трёх дней голосования явка в Алтайском крае должна была быть выше, чем 40%", – считает Владимир Семёнов.

Кто войдёт в состав фракции ЛДПР в новом составе АКЗС, лидер либерал-демократов пока не знает. Это станет понято после подсчёта всех голосов. Если низкий результат "Единой России" в Алтайском крае на выборах в Госдуму, по мнению Владимира Семёнова, был ожидаем, то высокий процент проголосовавших за КПРФ стал для политика неожиданностью.

"КПРФ выступала за возврат прежнего пенсионного возраста. Конечно, жители Алтайского края проголосовали за этот лозунг. Теперь будем следить, как коммунисты будут исполнять свои обещания", – добавил Владимир Семёнов.

На выборах в Госдуму в Алтайском крае после подсчёта 98% бюллетеней ЛДПР набрала 9,19% голосов избирателей, что меньше чем у "Единой России" (33,12%), КПРФ (30,8%) и у "Справедливой России – За правду" (9,98%).

На выборах в АКЗС либерал-демократы набрали в Алтайском крае 10,71%. Лидерами стали "Единая Россия" (34,29%), КПРФ (24,4%), "Справедливая Россия – За правду" (13,69%) и "Коммунисты России" (12,1%). Таким образом, в новом составе алтайского парламента будет сразу пять фракций.