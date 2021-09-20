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"Могло бы быть и лучше": глава алтайской ЛДПР объяснил низкие результаты партии на выборах

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В новом составе АКЗС вместо девяти депутатов от ЛДПР, предварительно, будет только четыре
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

На прошедших выборах в Госдуму и АКЗС ЛДПР набрала 9,19 и 10,71% голосов избирателей, что в два раза меньше, чем в 2016 году. По мнению лидера краевого отделения "жириновцев" Владимира Семёнова, сторонники либерал-демократов проигнорировали выборы, что отразилось на результате. В региональном отделении намерены провести "разбор полётов", чтобы понять причину невысоких результатов на выборах. В новом составе АКЗС вместо девяти депутатов от ЛДПР, предварительно, будет только четыре человека.

"Могло бы быть и лучше. Мы понимаем, что они в два раза ниже, чем на выборах 2016 года. Надо проводить работу над ошибками и разбираться в причинах неудачи. Мне кажется, что наш избиратель не пришёл на участки, а остался дома. Не смогли мы донести до людей мысль о необходимости голосовать за ЛДПР. Из-за трёх дней голосования явка в Алтайском крае должна была быть выше, чем 40%", – считает Владимир Семёнов.

Кто войдёт в состав фракции ЛДПР в новом составе АКЗС, лидер либерал-демократов пока не знает. Это станет понято после подсчёта всех голосов. Если низкий результат "Единой России" в Алтайском крае на выборах в Госдуму, по мнению Владимира Семёнова, был ожидаем, то высокий процент проголосовавших за КПРФ стал для политика неожиданностью.

"КПРФ выступала за возврат прежнего пенсионного возраста. Конечно, жители Алтайского края проголосовали за этот лозунг. Теперь будем следить, как коммунисты будут исполнять свои обещания", – добавил Владимир Семёнов.

На выборах в Госдуму в Алтайском крае после подсчёта 98% бюллетеней ЛДПР набрала 9,19% голосов избирателей, что меньше чем у "Единой России" (33,12%), КПРФ (30,8%) и у "Справедливой России – За правду" (9,98%).

На выборах в АКЗС либерал-демократы набрали в Алтайском крае 10,71%. Лидерами стали "Единая Россия" (34,29%), КПРФ (24,4%), "Справедливая Россия – За правду" (13,69%) и "Коммунисты России" (12,1%). Таким образом, в новом составе алтайского парламента будет сразу пять фракций.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.09.2021 15:32
- гость -

были бы оппозицией едру, то может и голосовали за них. а так во всем едро поддерживают вот и смысла в лдпр нет

20.09.2021 15:37
- гость -

ЛДПР политический труп, всем было понятно что схватка будет между едим Россию и КПРФ

20.09.2021 15:49
- гость -

Скажите спасибо своему лидеру. Такую пургу несет в последнее время. Постарел, но не поумнел.

20.09.2021 16:14
Гость

Вольфыча надо на скамейку ветеранов отправлять ,его действия стали абсолютно не предсказуемыми .

20.09.2021 16:32
гость

Если Вольфовича отправить коз пасти, то никто и не вспомнит о ЛДПР. партия одного человека.

20.09.2021 17:24
- гость -

лдпр вообще не вела избирательную компанию в крае,и он еще удивляется, что их избиратель не пришел)))Я напр только сейчас узнал, что у нас есть в крае такой жириновец, как В.Семенов))

20.09.2021 17:37
Э

Раньше человек протестуя голосовал за ЛДПР, теперь протестуя - сидит дома

20.09.2021 17:58
знакомый

ЛДРП- это же партия политическая проститутка, как они еще столько набирают, наверное за счет подарков

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