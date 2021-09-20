Стоп-кадр. В Барнауле планетарий заменил "Родину"

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Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.
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Комментарии
Россию, Алтай, Пионер, Первомайский...
Много лет прошло, в силу советского воспитания, когда можно было получить по ушам за разворачиваемую в зале шоколадку, мешающую другим смотреть фильм, не могу привыкнуть к толпе жующих попкорн свиней. Посему совершенно не колышет закрытие кинотеатров, фильм лучше дома посмотреть.
А он, получается, без купола?
купол сделают внутри
20.09.2021 16:51
- гость -
Галактика скоро лопнет от колы и попкорна,
Адам Кадмон топнет - расплющит нашу форму.
Галактика скоро треснет от жира и тушенки,
Кит проглотит землю и наши с тобой душонки!
Очередной кинотеатр уничтожили. А планетарий спросили вообще хозяева города, им нормально будет в типовом здании 40ых., предназначенному совершенно для других целей?
20.09.2021 16:51
- гость -
+100500
20.09.2021 16:53
- гость -
Программы, которые нам в детстве показывали в планетарии в парке, в принципе можно было бы смотреть и без купола. Купол был, скорее, для создания особого настроения — таинственного
20.09.2021 17:32
Виктор
В чём-то согласен с Вами. В советское время самым интересным нам - младшеклассникам были мультики, в силу отсутствия интернета и наличия одной, потом двух программ ТВ. Однако, заманив детей мультиками, показывали и звёздное небо, рассказывали про созвездия, планеты, луноходы и т.д. А что, совмещать приятное с полезным это тоже талант.