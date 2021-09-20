Так решили люди. "Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госдуму

"Единая Россия" по итогам обработки 80% протоколов набирает более 48% на выборах в Госдуму. Это даёт ей 120 мандатов, сообщает сайт ER.ru. Ещё 195 депутатских мест получают одномандатники. Фракция "Единой России" в Госдуме восьмого созыва обновится более чем наполовину, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, подводя предварительные итоги выборов.

"Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно "Единую Россию". Секрет успеха партии – в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям", – сказал Андрей Турчак.





Результат, который продемонстрировала "Единая Россия", стал возможен благодаря тому, что люди поверили не абстрактным обещаниям других политических сил, а реальным делам партийцев. Важным фактором успеха стала народная программа, с которой партия шла на выборы, считает он.

"В основе программы – послание президента, в котором глава государства обозначил ключевые направления развития страны. Партия наполнила их конкретными, народными предложениями, собранными, что называется, "с земли". Всё, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено", – подчеркнул Андрей Турчак.

Ещё одним фактором успеха "Единой России" секретарь Генсовета назвал обновление кандидатского корпуса – партия выдвинула на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей на предварительном голосовании. Среди них много волонтёров, общественников, врачей, учителей.

Всё это дало результат даже в сложных для "Единой России" регионах. Например, в Хабаровском крае, где партия после "работы над ошибками" выиграла оба одномандатных округа. Есть результат и ещё в одном непростом для "Единой России" регионе – Амурской области.

"Пять лет у партии не было там ни одного депутата Госдумы – ни по спискам, ни по округу. Сейчас уверенную победу одержал председатель Заксобрания Вячеслав Логинов, наш секретарь. В Сибири хочу отметить результат в Хакасии. В округе, который равен территории Республики, уверенную победу одержал наш кандидат Сергей Сокол", – сказал Андрей Турчак, отметив, что "Единая Россия" взяла реванш и в Ульяновской области – за неё проголосовали почти 38% избирателей.

Высокие результаты партия получила в регионах Урала, Поволжья, Центрального Федерального округа. Традиционно высокий уровень поддержки – на Юге и Северном Кавказе.

"Хороший результат у партии также в Крыму (более 62%) и Севастополе (более 56%)", – отметил Андрей Турчак.

"Единая Россия" получила первое место по спискам во всех 39 регионах, где проходили выборы региональных парламентов. По итогам кампании партия сформирует фракции большинства в них, подчеркнул Андрей Турчак. Отличительной особенностью выборов стало то, что голосование впервые проходило в течение трёх дней, а в ряде регионов был использован электронный формат.

"Хочу отметить высокую организацию выборов, поблагодарить Центральную избирательную комиссию. Это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний", – подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что это могут подтвердить более 100 тысяч наблюдателей от "Единой России".

В заключение он отметил, что "Единая Россия" видит огромную ответственность в доверии избирателей.

"Спасибо каждому, кто отдал свой голос за "Единую Россию" и наших кандидатов. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал за другие партии. Мы с уважением относимся к позиции и выбору всех избирателей", – сказал Андрей Турчак.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. "Единая Россия" выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 – на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек – министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребёнка Анна Кузнецова.