Вторник, 21 Сентябрь, 16:54

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,33
€ 85,88
10°


6312185 +23508
Обь
33см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Родить после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадёжной

, ИА "Амител"
Если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Откровенный разговор с акушером-гинекологом

Современные женщины всё чаще откладывают рождение ребёнка. Сегодня врачи не удивляются пациентам, обратившимся по поводу первой беременности в 40, 45, 47 и более лет. Но не всегда это личный выбор женщины, связанный с карьерой или улучшением материального положения. Иногда у людей не складывается личная жизнь, а иногда препятствием к рождению детей становится болезнь. В таких ситуациях на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), программы отсроченного материнства и отцовства. Как современная медицина помогает стать родителями, несмотря на возраст и болезни рассказала Наталья Пасман, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог с 42-летним стажем, основатель "Клиники Пасман".  

– Наталья Михайловна, неужели современная медицина может помочь людям стать родителями даже в безнадёжных ситуациях?

– А что считать безнадёжной ситуацией? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды – хотя бы единичные нормальные по морфологии формы (1-3%) – и проходимые трубы, мы пытаемся сделать всё, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа (искусственное оплодотворение яйцеклетки внутри матки).

Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит (половая клетка женщины) в яичнике, низкий овариальный резерв, мы предлагаем ЭКО-ИКСИ*. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Бывает у пары – и у него, и у неё – проблемы, и мы планируем и ЭКО, и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы, генетика с проблемами – высокий показатель фрагментации ДНК**, концентрация нормальных форм сперматозоидов – 1%. Но после лечения у мужчины показатели спермы нормализуются, а у женщины восстанавливается овуляция, и беременность наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.

Также часто обращаются с проблемой, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например, больше года после замершей не состоявшейся беременности, нескольких выскабливаний полости матки. В таких случаях мы делаем гистероскопию (осмотр), разъединяем спайки в матке, проводим фотодинамическую терапию, обработку матки макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, для улучшения кровоснабжения матки – гирудотерапию. В итоге восстанавливается менструация и через несколько месяцев наступает долгожданная беременность.

– То, что вы делаете в клинике, больше похоже на волшебство.

– Какая бы сложная ситуация ни была, мы используем все возможности, существующие в мировой практике, и наши авторские патентованные методики лечения хронического эндометрита, а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым, совместно с лабораторией клеточных технологий Института клинической иммунологии (НИИФКИ). Даже когда у мужчины есть один единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путём яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата.

– А что делать тем, кто пока не встретил человека, от которого бы захотел родить ребёнка? Или, например, кто-то не может позволить себе сейчас стать родителем из-за проблем со здоровьем? Ведь время идёт, а потом может быть поздно.

– Мы одни из разработчиков программы "Отсроченное материнство". Во всём мире это направление активно развивается.

Например, женщина достигает 35-летнего возраста, беременеть не от кого, она может криоконсервировать ооциты, они лежат и ждут, когда женщина вернётся с супругом. Мы можем получить ооциты и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического отца, может, женщина его встретит. Если не встретила, прошло пять лет, ей уже 40 – пора беременеть, тогда мы переносим эмбрионы.

Если мама не может родить сейчас, потому что у неё серьёзное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы заготавливаем ооциты, а женщину лечим. Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда она восстановит здоровье, сделаем криоперенос эмбриона.

Уровень работы наших эмбриологов – высший пилотаж, потому что заморозить – одно, а правильно разморозить – высшее мастерство, наши эмбриологи делают это на высочайшем уровне.

– А если проблемы со здоровьем не у женщины, а у мужчины?

– У нас есть программы и отсроченного отцовства. Например, у пациента выявлен рак яичка, а женщине 45 лет и у пары нет детей. Замораживаем сперму, после чего мужчина лечится хирургически с последующей химиотерапией (в результате химиотерапии сперматогенез нарушается, поэтому мы предварительно криоконсервировали сперму). Пациентке после подготовки стимулируем овуляцию, оплодотворяем яйцеклетки, получаем два эмбриона и переносим их на пять суток в матку. Долгожданная беременность завершается рождением двух замечательных малышей.

Вы знаете, пары, которые становятся родителями в 45-47 лет, молодеют на глазах. Я постоянно встречаю своих пациентов, которые стали родителями в возрасте значительно за 40 лет, ведь на моём счету за 40 лет работы уже более 10 000 рождённых детей. Сейчас в роддоме, где я работаю 37 лет, рожают девочки, которые появились на свет на моём дежурстве 30-37 лет назад!

– То есть не стоит бояться рожать первого ребёнка, если вам уже за 40?

– По моему наблюдению, отсроченное материнство у возрастных пациенток – это счастливое материнство. Здоровые дети делают женщину счастливой и красивой в любом возрасте. Я не призываю рожать в 47, я призываю рожать в 20-25 – оптимальном возрасте для планирования первого ребёнка. Но если так сложилась жизнь – это не повод отчаиваться, выход есть!

Повторюсь: если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Станут без матки, без яичников. Есть донорские программы (и сперматозоидов, и ооцитов) и суррогатное материнство. Бывает, что женщине удалили матку по разным причинам: онкологическое заболевание, кровотечение во время родов, но яичники остались функционирующими, с фолликулами. Тогда паре помогает стать родителями суррогатное материнство, когда в матку здоровой женщины переносится эмбрион генетических родителей, и она успешно вынашивает ребёнка. У нас в клинике есть все программы ВРТ, существующие в мировой практике, в том числе суррогатное материнство и предимплантационная генетическая диагностика.

– Кстати, сейчас эти способы становятся модными среди обеспеченных красивых женщин, которые боятся испортить фигуру.

– Я против таких поводов, когда женщина не хочет сама вынашивать и рожать, чтобы сохранить молодость и фигуру, но я за то, чтобы не лишать счастья материнства женщин, которые сами не могут выносить. Например, при синдроме Рокитанского –Кюстнера, когда у женщины нет матки, но есть яичники. Её ооциты оплодотворяются спермой мужа или донора, на пятые сутки эмбрион переносится суррогатной маме. В случаях, когда женщина не может забеременеть, это оправданно. Повторюсь, мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара – и он, и она – хотят стать родителями, у них всё получится, какая бы тяжёлая ситуация ни была.

Записаться на консультацию к Наталье Михайловне Пасман, узнать обо всех возможностях обследования и лечения можно по телефону: 8 (383) 284–30–53.

"Клиника Пасман",
г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92;
тел.: +7 (383) 284-30-53;
pasman-clinic.ru;
E-mail: regions@pasman-clinic.ru
Instagram

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:41
Житель Алтая уснул на поляне и погиб под колёсами иномарки 0
16:17
Экс-глава алтайского ЛДПР Щукин может заменить Перфильева на посту главы Минспорта 4
16:02
В Барнауле создали мемориал жертвам стрельбы в Перми 1
15:45
Барнаулец хотел разбогатеть на бирже и лишился 1,6 млн рублей 3
15:32
Мать напавшего на вуз в Перми назвала сына тихим и неконфликтным мальчиком 16
15:17
Многие россияне могут лишиться возможности отдохнуть в Турции 2
15:04
Мастер ужаса: десять лучших экранизаций произведений Стивена Кинга 29
14:51
Пермский профессор объяснил, почему продолжил лекцию во время стрельбы 3
14:39
Водитель иномарки "подставился" под полицейскую "Газель" в Барнауле 2
14:23
Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и обычаи праздника 8
14:19
Землетрясение случилось в горах Алтая 1
14:01
Пять по спискам, три по округам. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 3
13:49
Водитель скрылся. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с трамваем и иномаркой в Барнауле 7
13:37
Завод механических прессов в Барнауле может стать банкротом 7
13:21
Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае 40
13:16
Никаких кур, уток и кроликов. Правда ли, что на дачах запретили разводить животных? 18
13:09
Алтайский край оказался на дне рейтинга потребительского спроса 9
12:54
"Сирия – наш". Единоросс Лоор одержал победу на выборах в ГД в арабской республике 9
12:37
Тепло в Барнауле может подорожать более чем на 10 процентов после выборов 22
12:20
Независимый диск: Tele2 запустил новое облачное хранилище 1
12:05
Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках 23
11:47
Трамвай и иномарка столкнулись у барнаульского ТЦ 19
11:31
"Время покажет": почему алтайский политик Наталья Кувшинова может не попасть в Госдуму 21
11:20
"Разумный выбор": Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу выгодное открытие счёта 0
11:05
Отопительный сезон стартовал в Барнауле 21
10:50
Три алтайские девушки претендуют на два миллиона рублей и титул "Мисс Офис" 0
10:35
Звёздная Госдума. Кто из знаменитостей победил на выборах 20
10:18
107 многоквартирных домов Барнаула остались без горячей воды 0
10:03
Музыка, кино и книги: МегаФон объединил популярные сервисы в мультиподписку 0
09:51
Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов 14
09:37
Суперстар. Как в Барнауле продают квартиры "с историей" и сколько они стоят 7
09:20
Жительница Рубцовска проникла с пистолетом в чужой дом и ранила супругов 3
09:03
Сосны-великаны. Сколько в Алтайском крае леса, много ли его рубят и кто занимается охраной 0
08:45
Россиянам объяснили, какие выплаты им положены при увольнении 1
08:29
Врач перечислил продукты, которые нельзя есть при постковидном синдроме 5
08:15
Вирусолог назвал неуязвимую перед коронавирусом категорию людей 8
08:01
Родить после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадёжной 0
07:51
На Алтае вандалы испортили новое покрытие детской площадки 9
07:36
Опубликован расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи 1
07:21
Дадут второй шанс: в "Единой России" подвели итоги выборов в АКЗС и назвали свои ошибки 34
07:03
"Алтайские закрома" стали участником нацпроекта "Производительность труда" 0
06:48
Рубцовский гамбит. Как эксперты оценивают итоги выборов в Госдуму и АКЗС 16
06:30
Заморозки на носу, а вы картошку выкопали? Какая погода будет на Алтае с 21 по 24 сентября 0
06:14
Жилет, чтобы ходить на вечеринки. Неловкие, но трогательные подарки от бабушек 0
06:01
Похолодание до +5 градусов с мокрым снегом придёт в Алтайский край 21 сентября 0
23:53
Такой день. Результаты выборов в Алтайском крае и грядущий снег с дождём 0
23:17
"Буханка" на боку. УАЗ и иномарка столкнулись на площади Спартака в Барнауле 2
22:56
Правительство утвердило график праздничных дней на 2022 год 0
22:26
"Никто не ожидал". Памфилова заявила о высокой явке граждан на выборах в Госдуму 0
21:58
"Это огромная беда". Путин прокомментировал стрельбу в вузе в Перми 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.