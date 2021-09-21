Родить после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадёжной

Современные женщины всё чаще откладывают рождение ребёнка. Сегодня врачи не удивляются пациентам, обратившимся по поводу первой беременности в 40, 45, 47 и более лет. Но не всегда это личный выбор женщины, связанный с карьерой или улучшением материального положения. Иногда у людей не складывается личная жизнь, а иногда препятствием к рождению детей становится болезнь. В таких ситуациях на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), программы отсроченного материнства и отцовства. Как современная медицина помогает стать родителями, несмотря на возраст и болезни рассказала Наталья Пасман, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог с 42-летним стажем, основатель "Клиники Пасман".

– Наталья Михайловна, неужели современная медицина может помочь людям стать родителями даже в безнадёжных ситуациях?

– А что считать безнадёжной ситуацией? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды – хотя бы единичные нормальные по морфологии формы (1-3%) – и проходимые трубы, мы пытаемся сделать всё, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа (искусственное оплодотворение яйцеклетки внутри матки).

Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит (половая клетка женщины) в яичнике, низкий овариальный резерв, мы предлагаем ЭКО-ИКСИ*. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Бывает у пары – и у него, и у неё – проблемы, и мы планируем и ЭКО, и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы, генетика с проблемами – высокий показатель фрагментации ДНК**, концентрация нормальных форм сперматозоидов – 1%. Но после лечения у мужчины показатели спермы нормализуются, а у женщины восстанавливается овуляция, и беременность наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.

Также часто обращаются с проблемой, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например, больше года после замершей не состоявшейся беременности, нескольких выскабливаний полости матки. В таких случаях мы делаем гистероскопию (осмотр), разъединяем спайки в матке, проводим фотодинамическую терапию, обработку матки макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, для улучшения кровоснабжения матки – гирудотерапию. В итоге восстанавливается менструация и через несколько месяцев наступает долгожданная беременность.

– То, что вы делаете в клинике, больше похоже на волшебство.

– Какая бы сложная ситуация ни была, мы используем все возможности, существующие в мировой практике, и наши авторские патентованные методики лечения хронического эндометрита, а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым, совместно с лабораторией клеточных технологий Института клинической иммунологии (НИИФКИ). Даже когда у мужчины есть один единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путём яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата.

– А что делать тем, кто пока не встретил человека, от которого бы захотел родить ребёнка? Или, например, кто-то не может позволить себе сейчас стать родителем из-за проблем со здоровьем? Ведь время идёт, а потом может быть поздно.

– Мы одни из разработчиков программы "Отсроченное материнство". Во всём мире это направление активно развивается.

Например, женщина достигает 35-летнего возраста, беременеть не от кого, она может криоконсервировать ооциты, они лежат и ждут, когда женщина вернётся с супругом. Мы можем получить ооциты и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического отца, может, женщина его встретит. Если не встретила, прошло пять лет, ей уже 40 – пора беременеть, тогда мы переносим эмбрионы.

Если мама не может родить сейчас, потому что у неё серьёзное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы заготавливаем ооциты, а женщину лечим. Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда она восстановит здоровье, сделаем криоперенос эмбриона.

Уровень работы наших эмбриологов – высший пилотаж, потому что заморозить – одно, а правильно разморозить – высшее мастерство, наши эмбриологи делают это на высочайшем уровне.

– А если проблемы со здоровьем не у женщины, а у мужчины?

– У нас есть программы и отсроченного отцовства. Например, у пациента выявлен рак яичка, а женщине 45 лет и у пары нет детей. Замораживаем сперму, после чего мужчина лечится хирургически с последующей химиотерапией (в результате химиотерапии сперматогенез нарушается, поэтому мы предварительно криоконсервировали сперму). Пациентке после подготовки стимулируем овуляцию, оплодотворяем яйцеклетки, получаем два эмбриона и переносим их на пять суток в матку. Долгожданная беременность завершается рождением двух замечательных малышей.

Вы знаете, пары, которые становятся родителями в 45-47 лет, молодеют на глазах. Я постоянно встречаю своих пациентов, которые стали родителями в возрасте значительно за 40 лет, ведь на моём счету за 40 лет работы уже более 10 000 рождённых детей. Сейчас в роддоме, где я работаю 37 лет, рожают девочки, которые появились на свет на моём дежурстве 30-37 лет назад!

– То есть не стоит бояться рожать первого ребёнка, если вам уже за 40?

– По моему наблюдению, отсроченное материнство у возрастных пациенток – это счастливое материнство. Здоровые дети делают женщину счастливой и красивой в любом возрасте. Я не призываю рожать в 47, я призываю рожать в 20-25 – оптимальном возрасте для планирования первого ребёнка. Но если так сложилась жизнь – это не повод отчаиваться, выход есть!

Повторюсь: если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Станут без матки, без яичников. Есть донорские программы (и сперматозоидов, и ооцитов) и суррогатное материнство. Бывает, что женщине удалили матку по разным причинам: онкологическое заболевание, кровотечение во время родов, но яичники остались функционирующими, с фолликулами. Тогда паре помогает стать родителями суррогатное материнство, когда в матку здоровой женщины переносится эмбрион генетических родителей, и она успешно вынашивает ребёнка. У нас в клинике есть все программы ВРТ, существующие в мировой практике, в том числе суррогатное материнство и предимплантационная генетическая диагностика.

– Кстати, сейчас эти способы становятся модными среди обеспеченных красивых женщин, которые боятся испортить фигуру.

– Я против таких поводов, когда женщина не хочет сама вынашивать и рожать, чтобы сохранить молодость и фигуру, но я за то, чтобы не лишать счастья материнства женщин, которые сами не могут выносить. Например, при синдроме Рокитанского –Кюстнера, когда у женщины нет матки, но есть яичники. Её ооциты оплодотворяются спермой мужа или донора, на пятые сутки эмбрион переносится суррогатной маме. В случаях, когда женщина не может забеременеть, это оправданно. Повторюсь, мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара – и он, и она – хотят стать родителями, у них всё получится, какая бы тяжёлая ситуация ни была.

Записаться на консультацию к Наталье Михайловне Пасман, узнать обо всех возможностях обследования и лечения можно по телефону: 8 (383) 284–30–53.

"Клиника Пасман",

г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92;

тел.: +7 (383) 284-30-53;

pasman-clinic.ru;

E-mail: regions@pasman-clinic.ru

Instagram

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.