Виктор Зобнев может стать новым сенатором Совфеда от парламента Алтайского края

Действующий депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зобнев может стать новым сенатором Совета Федерации и представлять в нём АКЗС. Об этом сообщил во время пресс-конференции журналистам руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько. Кандидатуру Зобнева обсудят на ближайших встречах с представителями других партий, которые будут представлены в новом составе Заксобрания.

Виктор Зобнев на выборах в АКЗС входил в первую тройку списка "Единой России" наряду с Виктором Томенко и Александром Романенко. Ранее Зобнев отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Рубцовскому округу, где в итоге победу одержала коммунистка Мария Прусакова. При этом в 2016 году Зобнев победил на выборах и был депутатом Госдумы.

Длительное время законодательную власть Алтайского края в Софреде представлял Сергей Белоусов.

Напомним, "Единая Россия" одержала победу в Алтайском крае на выборах в Госдуму. После обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе.

Второе место заняла КПРФ с результатом 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом 6,15%.